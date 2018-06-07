Механизм меленьких шагов. МВД представило стратегию деоккупации Донбасса

Министерство внутренних дел Украины представило стратегию восстановления территориальной целостности Украины и деоккупациии Донбасса.

Данный механизм, среди прочего, предусматривает создание правового поля для урегулирования конфликта, в рамках которого должен быть принят целый пакет законодательных актов.

Самыми важными среди них будут законы об амнистии и коллаборантах.

"Мы должны говорить об амнистии, но не для тех, кто убивал мирных жителей и наших военных. Необходимо принять законопроект, в рамках которого никакая амнистия не коснется людей, на руках которых кровь мирных жителей или тех, кто воевал против украинских военных", - заявил глава МВД Арсен Аваков.

Арсен #Аваков: Ми повинні говорити про амністію, але не для тих, хто вбивав мирних жителів та наших військових

Необхідно прийняти законопроект, в рамках якого ніяка амністія не торкнеться людей, на руках яких кров мирних жителів або тих, хто воював проти українських військових. pic.twitter.com/muXJWGTAg4 — МВС України (@MVS_UA) 7 июня 2018 г.

При этом отмечается, что это лишь один из вариантов решения проблемы, который является основой для общественной дискуссии.

Напомним, 18 января депутаты Верховной Рады приняли закон о реинтеграции Донбасса.

В новом документе о восстановлении контроля над Донбассом, в частности, Россия определена как страна-агрессор, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей признаны оккупированными.

Кроме того, он также расширяет возможности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.