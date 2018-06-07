07 июня 2018, четверг

Механизм меленьких шагов. МВД представило стратегию деоккупации Донбасса

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Среди прочего, механизм предусматривает принятие законодательных актов об амнистии и коллаборантах

Среди прочего, механизм предусматривает принятие законодательных актов об амнистии и коллаборантах

Министерство внутренних дел Украины представило стратегию восстановления территориальной целостности Украины и деоккупациии Донбасса.

Данный механизм, среди прочего, предусматривает создание правового поля для урегулирования конфликта, в рамках которого должен быть принят целый пакет законодательных актов.

Самыми важными среди них будут законы об амнистии и коллаборантах.

"Мы должны говорить об амнистии, но не для тех, кто убивал мирных жителей и наших военных. Необходимо принять законопроект, в рамках которого никакая амнистия не коснется людей, на руках которых кровь мирных жителей или тех, кто воевал против украинских военных", - заявил глава МВД Арсен Аваков.

При этом отмечается, что это лишь один из вариантов решения проблемы, который является основой для общественной дискуссии.

Напомним, 18 января депутаты Верховной Рады приняли закон о реинтеграции Донбасса.

В новом документе о восстановлении контроля над Донбассом, в частности, Россия определена как страна-агрессор, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей признаны оккупированными. 

Кроме того, он также расширяет возможности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

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