Илья Кенигштейн
Зеленский — в тренде времени
Андрей Смирнов
Зеленский медленно покидает Банковую, а Порошенко исчез из БПП
Борис Херсонский
«Армія, Мова, Віра». Что с ними будет?
Иван Яковина
Трамп грозит войной
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Меджлис пока не получал от Зеленского и его команды сигналов по разговору об оккупированном Крыме — Чубаров

Вчера, 23:53
404
Цей матеріал також доступний українською
Меджлис пока не получал от Зеленского и его команды сигналов по разговору об оккупированном Крыме — Чубаров - фото

Александр Медведев / НВ

Рефат Чубаров

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что они пока не получали от президента Украины Владимира Зеленского и его администрации предложений о встрече по обсуждению темы аннексированного Россией Крыма.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

«Мы готовы максимально поделиться своими представлениями, что до этого было сделано, что делается, и самое главное — что необходимо сделать. Будет такое пожелание со стороны президента — мы это сделаем. Пока еще таких сигналов о том, что сядем и поговорим по Крыму, такого не было», — сказал глава Меджлиса.

Чубаров отметил, что Меджлис готов поделиться с президентом Украины информацией, которая может помочь освободить украинских политзаключенных, удерживаемых в РФ и аннексированном Крыму.

По словам главы Меджлиса, президент Украины не сможет обходить стороной вопрос Крыма и крымских татар.

«Президент, который поставит себе цель восстанавливать территориальную целостность Украины, президент, чьи действия будут направлены на обеспечение прав во временно оккупированном Крыму — не может обойти Крым и крымскотатарскую проблему», — считает он.

Глава Меджлиса добавил, что новая администрация президента «судя по всему, пока изучает, с чего начать».

Теги:   Владимир Зеленский Политзаключенные Аннексия Крыма Крым Меджлис Рефат Чубаров

Спецтема   Украинские политзаключенные в РФ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Вчера, 14:15

img
Динамо хочет получить от итальянского клуба 25−30 млн евро за своего лидера — СМИ
Политика

Вчера, 11:46

img
Партия Вакарчука обнародовала требования к своим будущим нардепам
Футбол

Вчера, 16:53

img
СМИ назвали еще одного иностранного кандидата на пост наставника Динамо

ТОП 3

Политика

Вчера, 14:00

img
Разберем на запчасти. Уволенный Зеленским чиновник заявил об угрозах
38836
Политика

Вчера, 07:00

img
Кто нанес «смертельный удар» Порошенко: главное из интервью Коломойского
26977
Политика

Вчера, 07:58

img
Тимошенко раскритиковала идею референдума о примирении с РФ
19089