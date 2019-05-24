Меджлис пока не получал от Зеленского и его команды сигналов по разговору об оккупированном Крыме — Чубаров Вчера, 23:53 404 Цей матеріал також доступний українською Александр Медведев / НВ Рефат Чубаров Александр Медведев / НВ

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что они пока не получали от президента Украины Владимира Зеленского и его администрации предложений о встрече по обсуждению темы аннексированного Россией Крыма.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

«Мы готовы максимально поделиться своими представлениями, что до этого было сделано, что делается, и самое главное — что необходимо сделать. Будет такое пожелание со стороны президента — мы это сделаем. Пока еще таких сигналов о том, что сядем и поговорим по Крыму, такого не было», — сказал глава Меджлиса.

Чубаров отметил, что Меджлис готов поделиться с президентом Украины информацией, которая может помочь освободить украинских политзаключенных, удерживаемых в РФ и аннексированном Крыму.

По словам главы Меджлиса, президент Украины не сможет обходить стороной вопрос Крыма и крымских татар.

«Президент, который поставит себе цель восстанавливать территориальную целостность Украины, президент, чьи действия будут направлены на обеспечение прав во временно оккупированном Крыму — не может обойти Крым и крымскотатарскую проблему», — считает он.

Глава Меджлиса добавил, что новая администрация президента «судя по всему, пока изучает, с чего начать».