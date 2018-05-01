Меджлис назначил уполномоченного по делам крымских политзаключенных

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Новоназначенный уполномоченный по делам крымских политзаключенных Ахтем Чийгоз
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Новоназначенный уполномоченный по делам крымских политзаключенных Ахтем Чийгоз

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза назначили ответственным за взаимодействие с родственниками крымских политзаключенных. Об этом сообщил председатель Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook.

"Взаимодействие с родственниками политзаключенных Крыму, независимо от их национальности, а также с их адвокатами по всем вопросам, связанных с их защитой, в Меджлисе крымскотатарского народа возложен на заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза", – отмечается в сообщении.

Причиной внедрения новой должности стало критическое состояние крымского татарина, политзаключенного Узеира Абдуллаева, который умирал в СИЗО Симферополя из-за непредоставления ему необходимой медицинской помощи.

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Также ранее сообщалось, что 26 апреля крымскотатарский бизнесмен Ресуль Велиляев был арестован и направлен из Крыма в Московскую тюрьму Лефортово. Причиной ареста стали найдены в магазине, владельцем которого является Велиляев, просроченные продукты.

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