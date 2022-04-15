Побег Медведчука. Лидеру ОПЗЖ должны ужесточить меру пресечения — Венедиктова

15 апреля, 20:52
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Виктор Медведчук (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Виктор Медведчук (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

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Лидер пророссийской ОПЗЖ Виктор Медведчук должен получить меру пресечения в виде содержания под стражей после побега из-под домашнего ареста. Об этом сказала генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире телемарафона.

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«То, что Медведчук сбежал, означает, что теперь у него однозначно должна измениться мера пресечения», — сказала она.

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Венедиктова уточнила, что если ранее были какие-то возможности находиться под домашним арестом, то сегодня уже речь может идти только о содержании под стражей. Генпрокурор добавила, что побег Медведчуку не будут квалифицировать как совершение преступления.

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Медвечук, которого подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации, 27 февраля сбежал из-под домашнего ареста.

Сотрудники СБУ задержали политика 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.

Жена Медведчука Оксана Марченко 13 апреля обратилась к Зеленскому и потребовала освободить его, заявив, что СБУ «незаконно его удерживает».

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Виктор Медведчук Война в Украине Ирина Венедиктова ОПЗЖ

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