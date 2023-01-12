Проект постановления о лишении депутатских полномочий Медведчука, Казака, Деркача и Кузьмина внесли в Раду

12 января, 15:34
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Виктор Медведчук (Фото:Офис президента)

Виктор Медведчук (Фото:Офис президента)

Нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина, которых лишили украинского гражданства, досрочно лишат депутатских полномочий.

В парламенте уже зарегистрировали соответствующие проекты постановлений № 8352, № 8350, № 8349 и № 8351.

Накануне о том, что в парламент уже поступил указ о лишении гражданства четырех депутатов, сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.

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«Парламент безотлагательно рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий этих народных депутатов на ближайшем пленарном заседании», — писал он.

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Также глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что на ближайшем заседании Рада лишит мандатов четырех депутатов.

10 января президент Владимир Зеленский подтвердил, что нардепы Медведчук, Козак, Кузьмин и Деркач лишены украинского гражданства. Все они подозреваются в госизмене и покинули территорию Украину.

По словам президента, у «максимального большинства» лишенных гражданства людей было гражданство другой страны.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Верховная Рада Гражданство Виктор Медведчук Ренат Кузьмин Андрей Деркач Тарас Козак

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