04 ноября 2018, воскресенье

Медведчука избрали председателем политсовета партии Рабиновича

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Виктор Медведчук
zagittya.com.ua

Виктор Медведчук

Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук стал главой политсовета партии За життя Вадима Рабиновича во время внеочередного съезда. Об этом сообщают в пресс-службе партии.

Съезд созвал председатель партии, народный депутат Вадим Рабинович после "правительственной инициативы снова поднять тарифы на газ для населения".

"Избран новый состав политсовета политической партии За життя, по результатам единогласного голосования на съезде председателем нового политсовета партии За життя избрали Виктора Медведчука, который также выступил на съезде и изложил позицию партии по наиболее актуальным текущим вопросам", – говорится в сообщении.

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