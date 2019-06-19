Медведчук заявил о сорвавшемся обмене Сенцова Сегодня, 12:00 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Медведчук утверждает, что обмен Сенцова сорвался из-за убийства Захарченко Радио Свобода

Кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук утверждает, что Киев и Москва фактически договорились об обмене пленными, в частности, украинского режиссера Олега Сенцова.

В интервью Русской службе Би-би-си Медведчук сказал, что обмен сорвался из-за убийства главаря «ДНР» Александра Захарченко.



«У нас была почти достигнута договоренность по поводу обмена, в котором фигурировал в том числе и Сенцов, однако он сорвался в связи с определенными событиями в Донецке», — заявил он.

Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму в 2014 году. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону незаконно осудил украинца к 20 годам строгого режима.

В 2018 году он держал протестную голодовку с мая по октябрь, но вынужден был прекратить из-за назначения принудительного питания.