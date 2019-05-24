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Медведчук: Я в оппозиции к Зеленскому и выхожу из переговоров с РФ

Вчера, 16:51
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Медведчук: Я в оппозиции к Зеленскому и выхожу из переговоров с РФ - фото

REUTERS/Andrew Osborn

Виктор Медведчук

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук заявил, что выходит из переговорного процесса с РФ.

Об этом Медведчук заявил в интервью российскому изданию ВЗГЛЯД.

«К моему огромному сожалению, я не вижу смысла представлять интересы команды Зеленского как новой власти не только потому, что наша партия находится к нему в оппозиции с момента его избрания… Я не могу представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции господина Зеленского по принципиальным для меня вопросам», — сказал Медведчук.

По словам Медведчука, он выступает за мир на Донбассе, за возвращение людей, живущих на неподконтрольных территориях и «за возвращение Донбасса на Украину, а Украины в Донбасс».

«Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий», — подчеркнул Виктор Медведчук.

Медведчук посетовал, что Зеленский выступает против особого статуса для Донбасса, против амнистии «для граждан Украины которые живут на неподконтрольных территориях».

«Он утверждает, что общего между Украиной и Россией осталась одна граница. Я категорический противник подобной точки зрения, так как считаю, что нас, не господина Зеленского и его команду, а нас — украинцев и россиян объединяет тысячелетняя история, славянские корни, православная вера и совместная победа в Великой Отечественной войне, нас объединяют миллионы родственников, живущих в обеих странах», — добавил политик.

Ранее глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Медведчук не может представлять Украину на переговорах с Россией.

Он добавил, что, если Россия захочет, Медведчук может быть переговорщиком с ее стороны.

Теги:   Донбасс Украина Россия Виктор Медведчук

Спецтема   Зеленский — новый президент

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