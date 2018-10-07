07 октября 2018, воскресенье

Медведчук снова заявил, что Россия - не агрессор, и привел никому неизвестную статистику

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Виктор Медведчук говорит, что Россия - не агрессор
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Виктор Медведчук говорит, что Россия - не агрессор

Лидер движения Украинский выбор, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук не видит российской агрессии по отношению к Украине.

Соответствующее заявление Медведчук сделал в эфире российского телеканала ТВЦ (на 19 минуте).

"Я не считаю, что Россия агрессор", - говорит он.

Также экс-нардеп добавил, что постоянно ездит в Москву, проводит переговоры и у него там много друзей. По его словам, это "объективная истина", что РФ не является агрессором.

Медведчук также сослался на неизвестные никому социсследования, согласно которым 47% украинцев, в том числе и он сам, "хорошо и очень хорошо" относятся к России.

Он также назвал "пропагандистскими штампами" решение Верховной Рады относительно "агрессивности" РФ и вообще все решения относительно Востока.

Напомним, что впервые Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, в апреле 2018 года. По его мнению, Россия, как и ОБСЕ, выступает лишь посредником в вопросе разрешения конфликта на Донбассе, что "непосредственно записано в Минских соглашениях".

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