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Рабинович: Медведчук едет на переговоры с главарями «ДНР» и «ЛНР»

27 июня, 12:29
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REUTERS/Andrew Osborn

Виктор Медведчук встретится главарями «ДНР» и «ЛНР»

Один из членов партии Оппозиционная платформа — За життя Вадим Рабинович заявил, что в ближайшие часы состоится встреча Виктора Медведчука с главарями «ЛНР» и «ДНР».

Об этом он сказал в эфире телеканала 112 Украина.

«Я анонсирую вам это, в ближайшие несколько часов состоится прямая встреча главы политсовета нашей партии Виктора Медведчука с «руководством» «ЛНР», «ДНР», — сказал Рабинович.

Также Рабинович утверждает, что будут освобождены несколько украинских пленных.

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Теги:   Вадим Рабинович ЛНР ДНР Виктор Медведчук

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