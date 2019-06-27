Рабинович: Медведчук едет на переговоры с главарями «ДНР» и «ЛНР»
27 июня, 12:29
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Один из членов партии Оппозиционная платформа — За життя Вадим Рабинович заявил, что в ближайшие часы состоится встреча Виктора Медведчука с главарями «ЛНР» и «ДНР».
Об этом он сказал в эфире телеканала 112 Украина.
«Я анонсирую вам это, в ближайшие несколько часов состоится прямая встреча главы политсовета нашей партии Виктора Медведчука с «руководством» «ЛНР», «ДНР», — сказал Рабинович.
Также Рабинович утверждает, что будут освобождены несколько украинских пленных.