Адвокаты Медведчука подали иск против Рады, говорят о незаконном лишении мандата — Арахамия 22 февраля, 14:40 Виктор Медведчук (Фото:Офис президента)

Адвокаты подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука подали иск против Верховной Рады об отмене и признании незаконной процедуры лишения его депутатского мандата.



Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в среду, 22 февраля.

«Имеем уже первый прецедент[…] Это говорит о том, что фанаты Путина будут искать какие-либо зацепки для обжалования решений власти. Для того, чтобы у них такого шанса не было, очищение парламента будет проходить исключительно конституционным способом», — заявил он.

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Арахамия призвал всех депутатов от запрещенных партий сложить полномочия и не вестись «на популистские призывы некоторых политиков, подстрекающих к неконституционным, волюнтаристским решениям». По его словам, не менее трех нардепов от запрещенной Оппозиционной платформы — За жизнь планируют лишить мандатов до 24 февраля.

21 февраля В Раду внесли проекты постановлений о лишении мандатов Натальи Королевской и Юрия Солода. 22 февраля парламент получил заявление нардепа Олега Волошина о сложении им полномочий.

Ранее Рада лишила депутатских полномочий нардепа Игоря Абрамовича, а также пророссийских депутатов от ОПЗЖ — Медведчука, Козака, Кузьмина, Деркача, Рабиновича и Васильковского.

2 февраля президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом лишить мандатов народных депутатов, избранных от ОПЗЖ. Он обратился к руководству Рады с просьбой проработать такое предложение.

