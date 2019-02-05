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Медведчук ответил на открытие против него уголовного дела за госизмену

Сегодня, 19:27
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EPA

Виктор Медведчук

Представитель пророссийской Оппозиционной платформы - За жизнь, кум президента РФ Виктор Медведчук прокомментировал открытие против него уголовного дела за предложение создать "автономный регион Донбасс".

В комментарии телеканалу 112 Украина он заявил, что его предложение по урегулированию конфликта на Донбассе соответствует букве Минских соглашений. 

"Никаких признаков нарушения Уголовного кодекса и его каких-либо статей в этих предложениях нет, так как это полное соответствие Минским соглашениям, это полное соответствие государствам "нормандской четверки", которые утвердили эти Минские соглашения", - заявил Медведчук.

Кум Владимира Путина расценил заявленные обвинения в госизмене и сепаратизме как попытку "свести политические счеты".

Напомним, что после обращения народного депутата Андрея Тетерука ГПУ открыла уголовное производство в отношении Виктора Медведчука по подозрению в госизмене и сепаратизме.

На съезде Оппозиционной платформы - За життя Медведчук заявил о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с созданием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины

В Оппозиционной платформе - За життя ответили, что слова  Медведчука якобы никак не свидетельствует о попытке превратить Украину в федеративное государство и не противоречат Конституции.

Теги:   Государственная измена Сепаратисты Донбасс Виктор Медведчук

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