Медведчук ответил на открытие против него уголовного дела за госизмену
Представитель пророссийской Оппозиционной
платформы - За жизнь, кум президента РФ Виктор Медведчук прокомментировал
открытие против него уголовного дела за предложение
создать "автономный регион Донбасс".
В комментарии телеканалу 112 Украина он
заявил, что его предложение по урегулированию конфликта на Донбассе
соответствует букве Минских соглашений.
"Никаких признаков нарушения Уголовного
кодекса и его каких-либо статей в этих предложениях нет, так как это полное
соответствие Минским соглашениям, это полное соответствие государствам
"нормандской четверки", которые утвердили эти Минские
соглашения", - заявил Медведчук.
Кум Владимира Путина расценил заявленные обвинения в
госизмене и сепаратизме как попытку "свести политические счеты".
Напомним, что после обращения народного депутата Андрея
Тетерука ГПУ открыла уголовное производство в отношении Виктора
Медведчука по подозрению в госизмене и сепаратизме.
На съезде Оппозиционной платформы - За життя Медведчук
заявил о необходимости образования так называемого "автономного
региона Донбасс" с созданием собственного парламента и правительства,
а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины
В Оппозиционной платформе - За життя ответили,
что слова Медведчука якобы никак не
свидетельствует о попытке превратить Украину в федеративное государство и не
противоречат Конституции.