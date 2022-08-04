Суд продлил срок содержания Медведчука под стражей 4 августа, 15:06 Виктор Медведчук (Фото:Офис президента)

В среду, 3 августа, следователь судья Лычаковского районного суда Львова продлил срок содержания под стражей нардепа от запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Срок содержания под стражей продлили до 19 сентября 2022 года.

Судья удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генпрокурора и продлил срок содержания под стражей без определения размера залога Медведчука, обоснованно подозреваемого в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 111, ч.2 ст. 28 ч.1 ст.258-3 УК Украины, в пределах срока досудебного расследования.

Видео дня

2 июня в суд направили обвинительный акт в отношении Виктора Медведчука по факту госизмены и покушения на расхищение национальных ценностей в оккупированном Крыму. Речь о «первом эпизоде» дела Медведчука, которое касается:

незаконной передачи российским спецслужбам данных о секретном подразделении ВСУ;

разработки антиукраинского проекта Промінь;

помощи РФ в незаконной добыче нефти и газа в Прикерченском регионе.

Еще одно дело, в котором фигурирует Медведчук, касается поставок угля со временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах. 23 мая СБУ распространила видео, на котором Медведчук дает показания против пятого президента Петра Порошенко, который тоже является фигурантом «угольного дела».

Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину — об этом стало известно 27 февраля. Супруга Медведчука Оксана Марченко накануне вторжения записывала видео из Москвы.



Сотрудники СБУ задержали политика 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что политику помогала ФСБ страны-агрессора.



16 апреля Лычаковский райсуд Львова изменил меру пресечения Медведчуку и отправил его под стражу без возможности залога.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.