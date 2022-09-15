Суд продлил срок содержания Медведчука под стражей
Виктор Медведчук (Фото:Офис президента)
В среду, 14 сентября, Лычаковский районный суд Львова продлил срок содержания под стражей подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука на 60 дней.
Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство генпрокурора.
Медведчук останется под стражей до 14 ноября.
2 июня в суд направили обвинительный акт в отношении Виктора Медведчука по факту госизмены и покушения на расхищение национальных ценностей в оккупированном Крыму. Речь о «первом эпизоде» дела Медведчука, которое касается:
- незаконной передачи российским спецслужбам данных о секретном подразделении ВСУ;
- разработки антиукраинского проекта Промінь;
- помощи РФ в незаконной добыче нефти и газа в Прикерченском регионе.
Еще одно дело, в котором фигурирует Медведчук, касается поставок угля со временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах. 23 мая СБУ распространила видео, на котором Медведчук дает показания против пятого президента Петра Порошенко, который тоже является фигурантом «угольного дела».
Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину — об этом стало известно 27 февраля. Супруга Медведчука Оксана Марченко накануне вторжения записывала видео из Москвы.
Сотрудники СБУ задержали политика 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что политику помогала ФСБ страны-агрессора.
16 апреля Лычаковский райсуд Львова изменил меру пресечения Медведчуку и отправил его под стражу без возможности залога.
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