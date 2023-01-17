«Всегда был неудачником». Зачем «ожил» политический мертвец Медведчук со статьей в издании Кабаевой 17 января, 15:53 Эксклюзив NV Кума российского диктатора Путина Виктора Медведчука обменяли на украинских защитников (Фото:ОП)

Виктор Медведчук, обвиняемый в госизмене, лишенный украинского гражданства и находящийся в РФ, написал статью, в которой обвинил Запад и руководство Украины в развязывании войны против России.

Политолог Алексей Кошель попытался объяснить в интервью Radio NV, кто и зачем вытащил кума российского диктатора Владимира Путина в публичное пространство.

Алексей Кошель Председатель Комитета избирателей Украины

— А зачем вытаскивать Медведчука? Разве он в Украине может быть кем-то воспринят, как человек, достойный хоть чем-то руководить? Сторонники Януковича после бегства считали его лузером. Зачем доставать Медведчука?

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— Первое у меня впечатление, что он сам вытащился. Он просто захотел о себе напомнить.

Когда я слышу комментарии о том, что Виктор Медведчук посылает сигналы своим коллегам, считаю, что это не совсем так. Давайте вспомним голосование в парламенте за лишение мандатов Медведчука и еще четырех «товарищей». Бывшая фракция ОПЗЖ дала 26 голосов «за» из 32. Они показательно открестились от Медведчука, показали, что с ним не хотят иметь никакого дела, а Юрий Бойко даже записал комментарий, мол, не по пути, они за европейскую Украину. Они сейчас готовы говорить все что угодно просто ради выживания.

Я бы не переоценивал значение статьи Медведчука.

Прежде всего, я хотел бы акцентировать внимание на том, что эта статья была опубликована в газете Известия. А Известия — это специфическое издание, входящее в холдинг, в котором несколько телеканалов, спортивных изданий и одна политическая газета Известия. Этот медиахолдинг возглавляет Алина Кабаева. Не исключаю сценария, что Медведчук хотел таким образом просто достучаться до Путина и напомнить, что «я здесь, в Москве, возьмите меня, поставьте на какую-то шахматную доску. Я хочу дальше осваивать какие-то средства, хочу дальше играть в какую-нибудь политическую игру».

Он политический мертвяк. Он никому не нужен ни в Украине, ни в России. Максимум его ключевая задача — это где-то в Подмосковье тихонько, спокойно дожить, чтобы о нем забыли. Его задача — не быть заключенным. Я надеюсь, что он этого не реализует, но сейчас он хочет просто напомнить о себе.

Обратите внимание, он в своей статье не сказал ничего нового, вообще ни слова. Он просто повторил все тезисы российской пропаганды и даже повторил стилистику Путина: совершил исторический экскурс, говорил о противостоянии Востока и Запада, о периоде холодной войны, запугивал ядерными ударами и т. д. Он не сказал ничего нового.

Мое видение, что это просто попытка напомнить о себе, что я-де здесь потерялся в Москве; а попытка бороться за какие-то определенные финансовые потоки. Это потоки, которые будут. Возможно, в дальнейшем они планируют отдавать [деньги] на некоторые политические проекты в Украину, а это нужно осваивать уже сейчас. Это огромные средства, которые можно на 90% класть себе в карманы. Возможно, это другие проекты. Но я думаю, что задача только такая, не больше.

— Может быть, что его в России воспринимают как «правительство в изгнании»? Сейчас они еще туда Азарова, Киву, Януковича всунут и составят из них какое-нибудь «правительство Украины в изгнании». А потом будут его своей аудитории показывать, будто «не все так однозначно, есть же некоторые украинцы, которые по-другому думают»?

— Нам бы очень хотелось, чтобы все россияне, в том числе находящиеся у власти, были тупыми, примитивными и т. д. Но это не стоит преувеличивать. Все же огромное количество людей, причастных к принятию решений, являются специалистами по политическим, информационным процессам и т. п. И я думаю, что ставку на Медведчука вряд ли кто-нибудь будет делать.

Он всегда был политиком-неудачником. Давайте просто вспомним, чтобы я не был голословным. Что угодно, к чему прикасался Медведчук, превращалось в ноль.

Социал-демократическая партия (объединенная), помните, избирательный блок Не так — антиющенковский блок, ряд других проектов. Даже после присоединения Медведчука к ОПЗЖ (а помним, ОПЗЖ была создана из двух политических сил) произошел обвал рейтинга. Без Медведчука они могли бы взять гораздо больше, чем с ним. Поэтому [нельзя] ожидать что-то от этого политика, который не смог организовать результативные политические процессы для России в Украине, даже имея при этом неограниченное финансирование, возможность создавать телеканалы. Думаю, что там его тоже будут воспринимать как политического неудачника.

Медведчук, кроме всего прочего, просто опасается, что его московские хозяева спросят о деньгах. Мы все прекрасно понимаем, что формирование телеканалов, особенно на старте, обходилось в огромные суммы финансирования, в частности, возможно, и в теневые суммы. Финансирование медиа, пророссийских движений.

Даже вся эта, на первый взгляд, политическая мелкота, все эти — «Зубры», «Русские блоки», «Русские единства». До 2014 года украинское политическое пространство было перенасыщено этим российским мусором. Вспомните Партию политики Путина. Нам сейчас за это стыдно, но мы должны гордиться, что за них проголосовало, кстати, всего 0,01%. Это был разгром. Но в эти проекты вкладывались огромные денежные средства.

