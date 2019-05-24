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Медведчук не может представлять Украину на переговорах с Россией — глава АП

Сегодня, 03:34
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Медведчук не может представлять Украину на переговорах с Россией — глава АП - фото

скриншот видео Право на власть / Facebook

Глава Администрации президента Андрей Богдан

Пророссийский политик, председатель политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах во время диалога с Россией.

Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире программы Право на власть на канале 1+1.

Он добавил, что, если Россия захочет, Медведчук может быть переговорщиком с ее стороны.

«Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Ну если Россия видит его переговорщиком со своей стороны — это их выбор», — заявил Богдан.

Глава АП добавил, что ни он, ни президент Украины Владимир Зеленский не знакомы с Медведчуком.

«Ни Владимир Зеленский, ни я, ни кто-либо из членов нашей команды с ним не знаком и никогда не общался. И по сегодняшнюю дату», — заверил он.

Теги:   Переговоры с Россией Виктор Медведчук Андрей Богдан Администрация президента Украины

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