Медведчук не может представлять Украину на переговорах с Россией — глава АП
Пророссийский политик, председатель политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах во время диалога с Россией.
Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире программы Право на власть на канале 1+1.
Он добавил, что, если Россия захочет, Медведчук может быть переговорщиком с ее стороны.
«Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Ну если Россия видит его переговорщиком со своей стороны — это их выбор», — заявил Богдан.
Глава АП добавил, что ни он, ни президент Украины Владимир Зеленский не знакомы с Медведчуком.
«Ни Владимир Зеленский, ни я, ни кто-либо из членов нашей команды с ним не знаком и никогда не общался. И по сегодняшнюю дату», — заверил он.