Медведчук намерен создать в Раде крупную фракцию для «реализации» Минских соглашений Вчера, 18:32 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Andrew Osborn Виктор Медведчук REUTERS/Andrew Osborn

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук заявил, что политсила примет участие в парламентских выборах с целью создания большой фракции и реализации Минских соглашений.

Об этом Медведчук написал в Twitter.

«Я буду вести переговоры, чтобы оправдать доверие наших граждан, которые хотят мира. Наша партия идет на выборы, чтобы создать крупную фракцию в парламенте и реализовать Минские соглашения», — написал Медведчук.

По данным СМИ, Оппозиционный блок и Оппозиционная платформа — За життя планируют участвовать в парламентских выборах единой партией и уже несколько недель согласовывают условия и формат общего проекта.



По данным соцопросов, на досрочных выборах в Верховную Раду проходят пять партий.

Партию Слуга народа готовы поддержать 48,2% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Также проходной барьер в 5% преодолевают Оппозиционная платформа — За життя (10,7%), Европейская Солидарность (7,8%), Батькивщина (6,9%) и партия Святослава Вакарчука Голос (5,6%).