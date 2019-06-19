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Медведчук: Крым — это Украина, и Путин знает мою позицию

Сегодня, 10:59
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Медведчук: Крым — это Украина, и Путин знает мою позицию - фото

REUTERS/Andrew Osborn

Виктор Медведчук

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук заявил, что всегда говорит президенту РФ, что Крым является частью Украины.

Об этом политик заявил в интервью ВВС Україна.

На вопрос журналиста, говорит ли Медведчук об украинской принадлежности Крыма президенту РФ Владимиру Путину, он ответил утвердительно.

«Я считаю, что и Крым — это территория Украины … Ну конечно, а как же! Вы считаете, что я дал интервью, а он (Путин- Ред) не знает, о чем я говорю? Понятно, что он не отслеживает мои интервью, но он знает мою позицию», — заявил политик.

На вопрос, что ему на это отвечает президент РФ, Медведчук ответил, что «Путин глава государства и должен отстаивать интересы государства».

«Он их отстаивает. А я как политик, как гражданин Украины, представляю украинские интересы, и поэтому я так считаю», — сказал он.

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Автономная Республика Крым была незаконно отторгнута от Украины весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства.

Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.

Мировое сообщество не признает захвата РФ Крыма и подчеркивает, что полуостров является частью Украины.

Теги:   Владимир Путин Украина Крым Россия Виктор Медведчук

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