«Карма догонит». Медведчук — коллаборант и враг, которого нужно уничтожить — Кошкина 25 марта, 18:59 Цей матеріал також доступний українською Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина (Фото:The Aspen Institute Kyiv)

Кум российского диктатора Владимира Путина Виктор Медведчук, после вторжения РФ сбежавший из-под домашнего ареста, — коллаборант и враг, заявила в эфире Радио НВ шеф-редактор Lb.ua Соня Кошкина.

«[Медведчук играет] огромную роль [в этой войне]. Он коллаборант, он враг, он должен быть уничтожен. Точка. Или наказан на пожизненное заключение, если не уничтожен при задержании. <...> Я не знаю, где он находится. Не думаю, что он находится на территории Украины. Это было бы просто глупо оставаться. Но я убеждена, что таких людей, как он, карма догонит», — отметила Кошкина.

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В то же время, добавила она, некоторые другие политики, ранее считавшиеся пророссийскими, демонстрируют украинскую позицию. В частности, Кошкина высказалась в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова:

«Есть политика, а есть их собственные убеждения, потребности, извините за пафос, их собственная земля. Понятное дело, что Труханов и Одесса это одно целое. Если не будет Одессы, то Труханов там не будет мэром, и он потеряет все. Так что он должен сдавать эту Одессу россиянам? Конечно, нет».

Аналогичная ситуация, по мнению журналистки, сложилась с мэром Харькова Игорем Тереховым и главой военной администрации Кривого Рога Александром Вилкулом:

«Терехов в Харькове считался довольно пророссийским человеком. Посмотрите сейчас на его поведение, как себя держит Харьков. Весь русскоговорящий город, который не перестает им быть (90% говорят [на русском]), но они ненавидят Россию. Меня не удивило, что Вилкул послал на три буквы Царева. Ему там давно и место. Я считаю их украинскими политиками. Все проходят определенные этапы трансформации. Лучше поздно, чем никогда».