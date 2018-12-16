Медведчук, как представитель Путина, является единственным каналом донесения информации до Кремля - Порошенко Сегодня, 17:30 205 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко Петр Порошенко/Twitter

Украинский политик Виктор Медведчук фактически является представителем президента РФ Владимира Путина на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и, возможно, единственным каналом донесения информации относительно украинских пленных и политзаключенных до Кремля, заявил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции.

"Год мы не можем освободить ни одного заложника из оккупированных территорий, мы не можем освободить ни одного политзаключенного из тюрьмы в России, ни одного из территории незаконно аннексированного Крыма. Причина заключается в том, что он (Владимир Путин – НВ) не желает их освобождать и неоднократно демонстрировал, что этот вопрос зависит исключительного от его желания. Захотел – освободил, захотел – нет", – отметил президент Украины.

Порошенко добавил, что де-факто на переговорах ТКГ Медведчук является представителем Путина, и является, возможно, единственным источником, каналом донесения информации относительно украинских пленных и политзаключенных до российского президента.

"И если стоит вопрос перед президентом Порошенко, что он должен встречаться и готовить любые предложения, которые помогут вернуть наших ребят домой, независимо от того, является ли они заложниками на оккупированной территории, или политзаключенными в Крыму, я буду это делать и буду встречаться", – отметил Порошенко.

Он также добавил, что Медведчук с апреля-мая 2018 года не принимает участие в заседаниях ТКГ.

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