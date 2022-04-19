«Не нужен ни России, ни Украине». Медведчук трус, поэтому интенсивно дает показания — Подоляк 19 апреля, 17:13 Цей матеріал також доступний українською Виктор Медведчук во время задержания 12 апреля 2022 года (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио НВ заявил, что подозреваемый в госизмене пророссийский политик Виктор Медведчук, чтобы «выжить», дает показания правоохранительным органам.

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«Думаю, что сегодня он показания дает очень и очень интенсивно, потому что хочет жить. Это очень трусливый человек, который боится всего. У таких людей всегда только понты. Сегодня мы видим человека, который очень хочет выжить, понимая, что он не нужен ни России, ни тем более Украине», — отметил Подоляк.

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Одной из ключевых задач, по мнению советника главы ОП, является установление людей, которые помогли Медведчуку после Революции Достоинства возобновить свое влияние:

«Как вообще такой человек, как Медведчук, который был на дне, его никто не помнил, с 2015 по 2018 год стал самым мощным медийным олигархом? Надеюсь, что мы получим ответы, кто помог ему стать олигархом и медийным, и энергетическим в Украине. Без помощи (и не только с российской стороны) это было бы невозможно».

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Впрочем, Подоляк не уточнил, о каких именно украинских политиках идет речь и имеет ли он в виду пятого президента Петра Порошенко:

«Я не намекаю. Просто говорю, что нужно получить конкретные юридически зафиксированные показания господина Медведчука, почему, как и благодаря кому он смог стать олигархом в Украине, будучи уже на дне, не имея таких возможностей до 2015 года. Какие фамилии он назовет, тогда их будем с вами обсуждать».

12 апреля сбежавшего из-под домашнего ареста Медведчука задержали сотрудники СБУ. По данным правоохранителей, он пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. А уже 16 апреля Лычаковский районный суд Львова направил Медведчука под стражу без возможности внесения залога.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, 27 февраля стало известно, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста. Мера пресечения ему была избрана в «угольном деле» о госизмене.

Производство касается поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах.

Следствие считает, что в октябре 2014 года представители высшего политического руководства Российской Федерации решили привлечь к подрывной деятельности против Украины Медведчука. Он, осознавая, что самостоятельно не сможет достичь своей цели, договорился с Порошенко, который, как президент Украины, обладал необходимыми возможностями административного влияния на вертикали исполнительной и законодательной власти.

По версии следствия Порошенко использовал предоставленные ему полномочия и инструменты воздействия, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты, а затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий, таким образом «поставив Украину в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей предводителей псевдореспублик».

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