Медики огласили первые результаты анализов Порошенко 5 апреля, 10:17 9654 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich В крови Порошенка не обнаружено психоактивных веществ REUTERS/Gleb Garanich

Через несколько минут после забора крови медики огласили первые результаты анализов президента Украины Петра Порошенко.

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы Социотерапия Владимир Ярый отметил, что использовались быстрые тесты.



По его словам, ни одного психоактивного вещества в крови президента найдено не было.

В течение двух часов будет оглашена полная информацию о наличии/отсутствии алкоголя в крови Порошенко.

Ранее Порошенко сдал анализы в медпункте на НСК Олимпийский в Киеве.

Анализы Порошенко будут переданы в четыре медицинских учреждения, два из которых государственные, а два - частные.

Соперник Порошенко во втором туре шоумен Владимир Зеленский ранее воспользовался услугами частной лаборатории Евролаб.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

Он также озвучил ряд условий проведения дебатов, среди которых извинения и медицинская экспертиза.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. В его штабе заявили, что Зеленского ждут в медпункте Олимпийского для сдачи анализов.

Зеленский отказался сдавать анализы на НСК Олимпийский, а решил сдать их в клинике Евролаб.

В ответ штабе Порошенко заявили, что Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли Зеленский и Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.



