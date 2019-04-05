Наталья Кадя
Полезная привычка. Как "спасибо" конвертируется в прибыль и деньги
Зоя Казанжи
А я хочу, чтобы победил Зеленский
Евгений Уткин
Footbinding. Украинская версия
Ярослав Грицак
Осторожно: рыбораки!
Спецтема: Выборы президента Украины

Медики огласили первые результаты анализов Порошенко

5 апреля, 10:17
9654
Цей матеріал також доступний українською
Медики огласили первые результаты анализов Порошенко - фото

REUTERS/Gleb Garanich

В крови Порошенка не обнаружено психоактивных веществ

Через несколько минут после забора крови медики огласили первые результаты анализов президента Украины Петра Порошенко.

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы Социотерапия Владимир Ярый отметил, что использовались быстрые тесты.

По его словам, ни одного психоактивного вещества в крови президента найдено не было.

В течение двух часов будет оглашена полная информацию о наличии/отсутствии алкоголя в крови Порошенко.

Ранее Порошенко сдал анализы в медпункте на НСК Олимпийский в Киеве.

Анализы Порошенко будут переданы в четыре медицинских учреждения, два из которых государственные, а два - частные.

Соперник Порошенко во втором туре шоумен Владимир Зеленский ранее воспользовался услугами частной лаборатории Евролаб.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

Он также озвучил ряд условий проведения дебатов, среди которых извинения и медицинская экспертиза.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. В его штабе заявили, что Зеленского ждут в медпункте Олимпийского для сдачи анализов.

Зеленский отказался сдавать анализы на НСК Олимпийский, а решил сдать их в клинике Евролаб.

В ответ штабе Порошенко заявили, что Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли Зеленский и Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.


Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Дебаты Петр Порошенко

Спецтема   Выборы президента Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Футбол

Сегодня, 00:09

img
Бавария разгромила Дортмунд и стала лидером чемпионата Германии
События

Сегодня, 11:19

img
Смертельное ДТП в Харькове: правозащитники показали тюремную камеру Зайцевой
Геополитика

Сегодня, 00:45

img
Тереза Мэй заявила, что Brexit "ускользает из рук"

ТОП 3

Политика

Вчера, 20:15

img
"Я всех услышал". Порошенко записал новое видеообращение
43547
Политика

Вчера, 17:05

img
Сутки прошли, не извинился. Геращенко просит открыть уголовное производство относительно Зеленского
22214
Политика

Вчера, 22:53

img
Он не готов. Гриценко прокомментировал встречу с Зеленским и сказал, проголосует ли за него
12272