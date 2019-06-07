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Мажоритарщики от Голоса будут не во всех округах — Вакарчук

Сегодня, 19:06
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Мажоритарщики от Голоса будут не во всех округах — Вакарчук - фото

Голос via Facebook

Вакарчук заявил, что Голос не будет предварительно делить мажоритарные округа с другими политсилами

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что кандитаты-мажоритарщики партии Голос будут представлены не во всех одномандатных округах.

«(Кандидаты-мажоритарщики — ред.) будут не на всех округах, потому что мы не успеем за такой короткий промежуток времени найти много достойных людей. Но их будет достаточно много. В большинстве округов мы будем представлены», — заявил он в интервью Интерфакс-Украина.

Вакарчук сообщил, что среди кандидатов в мажоритарных округах от партии Голос будут львовский предприниматель и меценат Ярослав Рущишин, в Тернопольской области — мэр Залищиков Алла Квач, в Хмельницкой области — активист Виктор Артеменко.

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Лидер Голоса отметил, что для партии неприемлемы договоренности с другими политическими силами о не выдвижении своих кандидатов, чтобы не конкурировать с другими партиями на некоторых округах.

«Есть вопрос в другом. Если до конца выборов видишь, что твой кандидат не набирает достаточное количество голосов, а кандидат прогрессивной силы набирает, и если ты ему не поможешь, то пройдет какой-то жулик, понятно, что нужно подставлять плечо», — добавил он.

Вакарчук подчеркнул, что «прямо садиться и рисовать карту разделения никто не собирается».

Ранее мэр Львова и глава партии Самопомич Андрей Садовый заявил, что Самопомич будет выставлять кандидатов на мажоритарные округа только там, где будут «сильные бойцы». Он призвал Вакарчука и Гриценко поддержать мажоритарные кандидатуры Самопомочи на округах, где у команды Садового есть явное преимущество, а в обмен на это предлагает поддержку кандидатур Голоса или Гражданской позиции в других округах. К своему сообщению лидер Самопомочи прикрепил список кандидатов от объединения по мажоритарных округах.

Теги:   Андрей Садовый Досрочные выборы Мажоритарщики Партия Голос Святослав Вакарчук

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