«Он никого не слушает». Экс-посол США в Москве считает, что Путин обречен

30 апреля, 12:28
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Майкл Макфол считает, что сейчас мы наблюдает «начало конца путинизма» (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Майкл Макфол считает, что сейчас мы наблюдает «начало конца путинизма» (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Экс-посол США в Москве, директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета Майкл Макфол считает, что режим главы Кремля Владимира Путина обречен.

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Об это он сказал во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности фонда Арсения Яценюка Відкрий Україну.

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По словам Макфола, сам факт того, что Путин находится у власти в РФ уже более 20 лет, является важным фактором, ослабляющим его позиции, однако после российского вторжения в Украину этот процесс еще больше ускорился.

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«Я уверен, что эта война катастрофическая для правительства Путина и для самого Путина. Не знаю, как он падет, но сейчас мы видим начало конца путинизма. Потому что он совершил огромную ошибку… Каждая страна мира, где руководство такое старое и столько находится у власти, обречена. Потому что они не слушают их финансовые министры, они не слушают своих советников, они не слушают премьеров», — пояснил он.

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Бывший дипломат отметил, что, поскольку Путин принимает решения единолично и не внемлет советам своего окружения — это исключает исправление им своих ошибок.

«Он не слушает ни Лаврова, ни Мишустина — никого. И это одна из проблем. Именно поэтому он подумал, что все правильно делает… Сейчас говорят, что 80% поддерживают Путина. Не верьте этим социологическим опросам. Потому что в стране ГУЛАГа никто вам не говорит правду, когда к ним обращаются с такими опросами», — подчеркнул Макфол.

https://www.youtube.com/watch?v=r26wMBzm2V0

Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну, является ведущей международной платформой по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   США Владимир Путин Российская агрессия Майкл Макфол Война России против Украины

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