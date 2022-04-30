«Он никого не слушает». Экс-посол США в Москве считает, что Путин обречен 30 апреля, 12:28 Цей матеріал також доступний українською Майкл Макфол считает, что сейчас мы наблюдает «начало конца путинизма» (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Экс-посол США в Москве, директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета Майкл Макфол считает, что режим главы Кремля Владимира Путина обречен.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Об это он сказал во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности фонда Арсения Яценюка Відкрий Україну.

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По словам Макфола, сам факт того, что Путин находится у власти в РФ уже более 20 лет, является важным фактором, ослабляющим его позиции, однако после российского вторжения в Украину этот процесс еще больше ускорился.

«Я уверен, что эта война катастрофическая для правительства Путина и для самого Путина. Не знаю, как он падет, но сейчас мы видим начало конца путинизма. Потому что он совершил огромную ошибку… Каждая страна мира, где руководство такое старое и столько находится у власти, обречена. Потому что они не слушают их финансовые министры, они не слушают своих советников, они не слушают премьеров», — пояснил он.

Бывший дипломат отметил, что, поскольку Путин принимает решения единолично и не внемлет советам своего окружения — это исключает исправление им своих ошибок.

«Он не слушает ни Лаврова, ни Мишустина — никого. И это одна из проблем. Именно поэтому он подумал, что все правильно делает… Сейчас говорят, что 80% поддерживают Путина. Не верьте этим социологическим опросам. Потому что в стране ГУЛАГа никто вам не говорит правду, когда к ним обращаются с такими опросами», — подчеркнул Макфол.

Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну, является ведущей международной платформой по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.



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