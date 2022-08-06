«Мавзолей Путина». Данилов рассказал о проекте СНБО и заявил, что уход диктатора от власти ничего не изменит

6 августа, 13:39
Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что в РФ есть 86 человек, влияющих на политику. По его мнению, даже в случае ухода российского диктатора Владимира Путина от власти никуда не исчезнет «коллективный Путин».

Об этом Данилов рассказал в интервью радио Київ 98Fm.

«В аппарате СНБО есть проект под условным названием Мавзолей Путина — это 86 человек, влияющих на политику Кремля и России. К сожалению, у России есть не только Путин, но и „коллективный Путин“. Кто бы сегодня там ни пришел к власти, вероятность того, что это будет не „коллективный Путин“ — крайне мала», — сказал он.

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По словам Данилова, это обусловлено тем, что за 22 года диктатуры в Кремле не осталось тех, кого можно считать «либеральными».

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Россия Владимир Путин СНБО Алексей Данилов

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