«Рукожопие или коррупция?» Почему Минобороны саботирует закупку таких нужных на фронте Мавиков — Николов из проекта Наші гроші 11 июля, 13:58 NV Премиум 100 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo (Фото:Сергей Притула / Facebook)

Министерство обороны Украины объясняет, что не может проводить закупки беспилотников Mavic из-за того, что их производит Китай.

Но они до сих пор остаются одним из самых популярных видов БПЛА в Вооруженных Силах Украины и их закупают 270 заказчиков в Украине.

Что не так с Минобороны, в эфире Radio NV попытался объяснить Юрий Николов, редактор проекта Наші гроші.

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Юрий Николов редактор проекта Наші гроші

У меня уже закончилась фантазия. Я уже не могу объяснить никоим образом действия Министерства обороны. Мы даже с коллегами пытались просто уже придумать какую-то фантастическую коррупционную мотивацию Министерства.

Министерство не хочет покупать китайские дроны Мавики — самые популярные у нас сейчас на фронте. Это то, что через Прозоро закупается бешеными темпами, различными военными частями, органами власти. Почему Министерство обороны саботирует закупку того, что фактически очень нужно нашим солдатам? Вот мы фантазировали.



Возможно, Министерство обороны имеет какого-то фаворита из других производителей, ради которого и старается. Условно говоря, давайте не будем покупать Мавики, будем покупать какие-то другие дроны конкретной модели. Мы узнавали, у разных производителей, у разных продавцов — нет аналога, вот просто нет физически, некого лоббировать.