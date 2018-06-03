Матери Сенцова и Кольченко обратились к Порошенко

Матери заключенных в России крымских активистов Олега Сенцова и Александра Кольченко впервые встретились и обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о содействии в скорейшем освобождении их сыновей.

Об этом говорится в сюжете проекта Радио Свобода Крим.Реалии ТВ.

"Господин Порошенко, к вам обращаются матери ваших граждан, которые сидят в российских тюрьмах. Очень вас просим, ​​помогите! Сын мой уже пошел на крайнюю меру - на голодовку. Хотя до этого он говорил, что этого делать нельзя. Вся надежда на то, что вы не бросите наших детей в этой тюрьме", - сказала Людмила Сенцова.

"Уважаемый господин президент, обращаюсь к вам. Сделайте все возможное, чтобы освободить наших сыновей. Чтобы они не разочаровались ни в президенте, ни в своем государстве", - отметила Лариса Кольченко.

К российскому президенту Владимиру Путину матери политзаключенных обращаться не стали, объяснив это тем, что их дети не одобрили бы такой шаг.

14 мая украинец Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Позже к нему присоединились Александр Кольченко и Александр Шумков.

Кроме того, в аннексированом Россией Крыму продолжает объявленное в марте голодание украинский активист Владимир Балух.

Олега Сенцова и Александра Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года вместе с еще двумя людьми по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

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По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, сейчас в России задержаны или осуждены по политическим мотивам 64 украинцы.