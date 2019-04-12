Мать Зеленского утверждает, что никогда не получала повестки о мобилизации сына Сегодня, 19:39 1557 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko

Мать кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского Рима заявила, что никогда не получала повесток о мобилизации ее сына.

Об этом сообщает Громадське.

“Я никогда никакой повестки не получала о мобилизации моего сына”, - сказала она.

По словам мамы шоумена, он давно живет и прописан в Киеве.

Ранее, народный депутат из фракции Народный фронт Татьяна Черновол попросила Министерство обороны подтвердить или опровергнуть информацию о том, что шоумен Владимир Зеленский уклонялся от мобилизации в 2014 году.