Мать Зеленского пожаловалась на Порошенко и других критиков своего сына - видео
Журналисты Громадського
записали интервью с мамой кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира
Зеленского, в котором она заявила о нападках на своего сына.
По ее мнению, вся критика в его адрес исходит от Петра Порошенко и его окружения.
"Я уже эту грязь не могу слышать. Мы с мужем не можем это переносить. Он порядочный честный парень. Я считаю, Порошенко это выгодно. Он же просто его уничтожает", - пожаловалась Римма Зеленская.
По ее словам, все претензии к ее сыну по поводу отсутствия программы и команды, а также его желания договариваться с Кремлем, несправедливы.
"То у него нету программы, то у него нету людей в команде. То, что он кремлевский… Ему не нужны деньги, поверьте. Он обеспеченный человек. Ему ничего не нужно", - заверила мать шоумена.
Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%.
Второй тур выборов состоится 21 апреля.