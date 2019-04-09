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Спецтема: Выборы президента Украины

Мать Зеленского пожаловалась на Порошенко и других критиков своего сына - видео

Вчера, 18:04
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Мать Зеленского пожаловалась на Порошенко и других критиков своего сына - видео - фото

Скриншот с видео Громадського

По словам Риммы Зеленской, деньги ее сыну не нужны

Журналисты Громадського записали интервью с мамой кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского, в котором она заявила о нападках на своего сына.

По ее мнению, вся критика в его адрес исходит от Петра Порошенко и его окружения.

"Я уже эту грязь не могу слышать. Мы с мужем не можем это переносить. Он порядочный честный парень. Я считаю, Порошенко это выгодно. Он же просто его уничтожает", - пожаловалась Римма Зеленская.

По ее словам, все претензии к ее сыну по поводу отсутствия программы и команды, а также его желания договариваться с Кремлем, несправедливы.

"То у него нету программы, то у него нету людей в команде. То, что он кремлевский… Ему не нужны деньги, поверьте. Он обеспеченный человек. Ему ничего не нужно", - заверила мать шоумена.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы президента Украины

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