Мать Зеленского пожаловалась на Порошенко и других критиков своего сына - видео Вчера, 18:04 3372 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Громадського По словам Риммы Зеленской, деньги ее сыну не нужны Скриншот с видео Громадського

Журналисты Громадського записали интервью с мамой кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского, в котором она заявила о нападках на своего сына.

По ее мнению, вся критика в его адрес исходит от Петра Порошенко и его окружения.

"Я уже эту грязь не могу слышать. Мы с мужем не можем это переносить. Он порядочный честный парень. Я считаю, Порошенко это выгодно. Он же просто его уничтожает", - пожаловалась Римма Зеленская.

По ее словам, все претензии к ее сыну по поводу отсутствия программы и команды, а также его желания договариваться с Кремлем, несправедливы.

"То у него нету программы, то у него нету людей в команде. То, что он кремлевский… Ему не нужны деньги, поверьте. Он обеспеченный человек. Ему ничего не нужно", - заверила мать шоумена.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.