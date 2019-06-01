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Мать убитого журналиста Бузины хочет встретиться с Зеленским

Вчера, 19:43
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Мать убитого журналиста Бузины хочет встретиться с Зеленским - фото

2000.ua

Мать журналиста Олеся Бузины, убитого в Киеве в 2015 году, ищет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом адвокат Валентины Бузины Ренат Кузьмин написал в Facebook.
Он отметил, что «более четырех лет прошло с момента убийства журналиста, однако до сих пор не удалось установить заказчиков преступления».

По словам адвоката, экс-президент Украины Петр Порошенко и главы силовых ведомств отказали матери журналиста во встрече.

«Надеюсь, новый президент по-человечески отнесется к просьбе Валентины Бузины и осуществит ее личный прием, после чего дело примет справедливый оборот», — резюмировал Кузьмин.

Напомним, 27 июня 2017 года прокуратура Киева завершила досудебное расследование по факту убийства Бузины.

16 апреля 2015 года в 13:20 Олесь Бузина был расстрелян из автомобиля на улице Дегтяревская в Киеве. В МВД уточнили, что нападение совершили двое неизвестных в масках.

Позже глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Бузины, назвав при этом их имена — Андрей Медведько и Денис Полищук. Позже в этот же день был задержан еще один подозреваемый в причастности к организации убийства.

Теги:   Олесь Бузина Владимир Зеленский

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