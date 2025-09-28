«Атака продолжалась более 12 часов». Зеленский сообщил подробности удара РФ по Украине и призвал США к «крепкой реакции»

Российская атака на Украину в ночь на воскресенье, 28 сентября , продолжалась более 12 часов. РФ применила почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в частности Кинжалы, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Зверские удары, сознательный и целенаправленный террор против обычных городов — почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе Кинжалы. Утром снова в нашем небе российско-иранские шахеды», — написал президент.

Реклама

Он отметил, что основными направлениями вражеской атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская, Николаевская, Черниговская и Одесская области. В результате обстрела в Киеве повреждено здание Института кардиологии. Всего в Украине известно о по меньшей мере 40 раненых, среди которых есть и дети.

Также, как отметил Зеленский, под обстрелом оказались предприятие по производству хлеба, завод автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

«Эта подлая атака состоялась фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции. Москва хочет дальше воевать и убивать и заслуживает только на самое жесткое давление мира. Кремлю выгодно продолжать эту войну и террор, пока есть средства от энергетики и действует теневой флот», — подчеркнул глава государства.

Он заявил, что Украина и в дальнейшем будет наносить ответные удары, чтобы лишать Россию возможностей зарабатывать и принудить к дипломатии.

«Каждый, кто хочет мира, должен поддержать усилия президента Трампа и прекратить любой российский импорт. Время для решительных действий давно настало, и мы рассчитываем на прочную реакцию США, Европы, „семерки“, „двадцатки“», — подытожил Зеленский.

28 сентября РФ массированно атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. В Киеве погибли по меньшей мере три человека, среди них — 12-летняя девочка. В Запорожье ракета попала в многоэтажный дом. Ранения получили более 20 человек.

В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по винному заводу, в результате чего были уничтожены цех и склад готовой продукции. Также РФ атаковала Сумскую область — погиб один человек и четверо получили ранения.