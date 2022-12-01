«Не ждите ударов постоянно». Данилов высказался о риске массированной ракетной атаки РФ 1 декабря, 12:02 Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинцев не жить в постоянном ожидании массированных ракетных ударов со стороны РФ.



В эфире телемарафона он отметил, что в Украине продолжается также информационная война. Так что не стоит верить всему, что распространяются в Сети. Это касается и информации о массированных ракетных ударах.

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Данилов рассказал, что в начале недели начала появляться информация о «сотнях тысяч ракет», которыми РФ собирается атаковать Украину.

«Я хочу предупредить, что информацию нужно тщательно анализировать. Россия вбрасывает много дезинформации. Мы должны опираться только на официальные сообщения», — подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, ожидание возможного ракетного удара не менее опасно.



«Я хочу всех успокоить. Когда будет ракетный обстрел, власти обязательно вам будут об этом сообщать. Не нужно жить постоянно в ожидании каких-то неприятностей. Живите своей жизнью. Она и так сложная», — подчеркнул Данилов.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия готовит новые ракетные удары. По его словам, текущая неделя может быть такой же сложной, как и прошлая.

По данным Der Spiegel, на российском аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области проводятся активные мероприятия. Вероятно, РФ готовится к новому массированному ракетному удару по Украине.

