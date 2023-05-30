«Хочу, чтобы меня все услышали». Зеленский обратился к местным властям из-за укрытий 30 мая, 23:00 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

На фоне массированных атак страны-агрессора России на Киев президент Владимир Зеленский в вечернем обращении подчеркнул, что укрытия в городах должны быть доступными.

«Хочу, чтобы меня услышали все представители местной власти… Укрытия в городах должны быть доступными. Люди должны понимать, когда и как увеличится количество и доступность укрытий. Это ответственность конкретных должностных лиц и конкретная ответственность», — сказал глава государства во вторник, 30 мая.

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Он также поблагодарил защитников Украины за все сбитые Шахеды и ракеты и напомнил, что очень важно не игнорировать воздушную тревогу.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко 17 мая заявил, что во время последней российской атаки почти во всех районах столицы были случаи закрытых укрытий. После этого в Киеве решили проверить все укрытия.



В КГВА также опубликовали инструкцию, что делать, если укрытие закрыто во время воздушной тревоги.

С начала мая войска РФ совершили уже 17 массированных ударов по Киеву, используя ракеты и дроны-камикадзе.



Атаки в основном происходили ночью, но 29 мая оккупанты изменили тактику, ударив по Киеву баллистическими ракетами Искандер в полдень.



В ночь на 30 мая Россия совершила третью за сутки массированную атаку на Киев. Силы ПВО сбили 29 из 31 иранского дрона-камикадзе Shahed — почти все над столицей.

Обломки упали в нескольких районах Киева, в Голосеевском — на многоэтажный жилой дом. Загорелись два этажа. Более 20 человек эвакуировали. Всего в Киеве 11 раненых и одна погибшая.