«Хочу, чтобы меня все услышали». Зеленский обратился к местным властям из-за укрытий

30 мая, 23:00
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

На фоне массированных атак страны-агрессора России на Киев президент Владимир Зеленский в вечернем обращении подчеркнул, что укрытия в городах должны быть доступными.

«Хочу, чтобы меня услышали все представители местной власти… Укрытия в городах должны быть доступными. Люди должны понимать, когда и как увеличится количество и доступность укрытий. Это ответственность конкретных должностных лиц и конкретная ответственность», — сказал глава государства во вторник, 30 мая.

Видео дня

Читайте также:
Воздушная подземная тревога. Сколько в Киеве укрытий, где их искать и почему часть из этих убежищ была закрыта

Он также поблагодарил защитников Украины за все сбитые Шахеды и ракеты и напомнил, что очень важно не игнорировать воздушную тревогу.

https://www.youtube.com/embed/Pa3T2B6WfCQ

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко 17 мая заявил, что во время последней российской атаки почти во всех районах столицы были случаи закрытых укрытий. После этого в Киеве решили проверить все укрытия.

В КГВА также опубликовали инструкцию, что делать, если укрытие закрыто во время воздушной тревоги.

Читайте также:

Жилой дом горит после масштабной атаки российских беспилотников на Киев (Фото:Pablo Petrov/Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS) «В таком темпе Россия может продержаться еще неделю-две» — интервью с авиаэкспертом о майских атаках РФ на Киев и беспилотниках на Рублевке

С начала мая войска РФ совершили уже 17 массированных ударов по Киеву, используя ракеты и дроны-камикадзе.

Атаки в основном происходили ночью, но 29 мая оккупанты изменили тактику, ударив по Киеву баллистическими ракетами Искандер в полдень.

В ночь на 30 мая Россия совершила третью за сутки массированную атаку на Киев. Силы ПВО сбили 29 из 31 иранского дрона-камикадзе Shahed — почти все над столицей.

Читайте также:
Пожар в жилом доме, выбитые окна. Последствия нового ночного удара России по Киеву — фоторепортаж

Обломки упали в нескольких районах Киева, в Голосеевском — на многоэтажный жилой дом. Загорелись два этажа. Более 20 человек эвакуировали. Всего в Киеве 11 раненых и одна погибшая.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Киев Чиновники Укрытие Владимир Зеленский Война России против Украины Воздушная тревога

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X