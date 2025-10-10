«Мы знаем, что нам делать». Зеленский ответил на вопрос о возможности устроить блэкаут в Москве
Украинский президент Владимир Зеленский, 6 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Украина готовит ответ на террористические обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны России. Об этом украинский президент Владимир Зеленский сказал во время брифинга в пятницу, 10 октября.
На вопрос журналистов, планирует ли Киев «блэкаут в Москве» в ответ на удары, глава государства ответил, что «наша задача после ударов — отвечать врагу. Наша задача, прежде всего, — защищать себя».
Зеленский отметил, что российские войска намеренно выбрали время для атак, когда стоит дождливая и туманная погода — это затрудняет работу украинской противовоздушной обороны, в частности авиации.
«Они знают, что они делают. А мы знаем, что нам делать», — добавил президент.
По словам Зеленского, Украина имеет четкое понимание дальнейших действий после массированных российских обстрелов энергосистемы.
28 сентября Владимир Зеленский заявил, что в Кремле должны знать: если они угрожают Киеву блэкаутом, блэкаут наступит в Москве.
6 октября власти Белгорода отключили наружное освещение, чтобы восстановить электроснабжение города. Мэр заявил, что на некоторых участках улиц временно отключено наружное освещение, чтобы ускорить восстановление энергоснабжения.
Массированная атака РФ на Украину 10 октября
Ночью Россия выпустила по Украине 497 средств воздушного нападения, в том числе 465 дронов и 32 ракеты. ПВО обезвредила 420 целей. По словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрия Игната, оккупанты применили две аэробаллистические ракеты Кинжал и 14 баллистических ракет Искандер-М/ KN-23. Основной целью врага была критическая инфраструктура, энергетика и объекты газодобычи.
В ДТЭК сообщили о частичном обесточивании Киева, также в столице были перебои с водоснабжением. В результате атаки в Киеве пострадали 12 человек, в Печерском районе осколки шахеда попали в многоэтажку, также последствия удара фиксируют в Голосеевском, Деснянском и Подольском районах.
Из-за отсутствия света метрополитен и наземный общественный транспорт столицы курсировали с изменениями. Школы и детские сады частично перевели в режим пунктов несокрушимости, они перешли на дистанционное обучение.