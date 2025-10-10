«Мы знаем, что нам делать». Зеленский ответил на вопрос о возможности устроить блэкаут в Москве

Украина готовит ответ на террористические обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны России. Об этом украинский президент Владимир Зеленский сказал во время брифинга в пятницу, 10 октября.

На вопрос журналистов, планирует ли Киев «блэкаут в Москве» в ответ на удары, глава государства ответил, что «наша задача после ударов — отвечать врагу. Наша задача, прежде всего, — защищать себя».

Зеленский отметил, что российские войска намеренно выбрали время для атак, когда стоит дождливая и туманная погода — это затрудняет работу украинской противовоздушной обороны, в частности авиации.

«Они знают, что они делают. А мы знаем, что нам делать», — добавил президент.

По словам Зеленского, Украина имеет четкое понимание дальнейших действий после массированных российских обстрелов энергосистемы.

28 сентября Владимир Зеленский заявил, что в Кремле должны знать: если они угрожают Киеву блэкаутом, блэкаут наступит в Москве.

6 октября власти Белгорода отключили наружное освещение, чтобы восстановить электроснабжение города. Мэр заявил, что на некоторых участках улиц временно отключено наружное освещение, чтобы ускорить восстановление энергоснабжения.

Инфографика: NV

Массированная атака РФ на Украину 10 октября

Ночью Россия выпустила по Украине 497 средств воздушного нападения, в том числе 465 дронов и 32 ракеты. ПВО обезвредила 420 целей. По словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрия Игната, оккупанты применили две аэробаллистические ракеты Кинжал и 14 баллистических ракет Искандер-М/ KN-23. Основной целью врага была критическая инфраструктура, энергетика и объекты газодобычи.

В ДТЭК сообщили о частичном обесточивании Киева, также в столице были перебои с водоснабжением. В результате атаки в Киеве пострадали 12 человек, в Печерском районе осколки шахеда попали в многоэтажку, также последствия удара фиксируют в Голосеевском, Деснянском и Подольском районах.

Из-за отсутствия света метрополитен и наземный общественный транспорт столицы курсировали с изменениями. Школы и детские сады частично перевели в режим пунктов несокрушимости, они перешли на дистанционное обучение.