Зеленский: Если Путин так одурел на теме шахедов и террора, РФ должна остаться без логистики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если российский диктатор Владимир Путин «так сдурел» относительно обстрелов шахедами и усиления террора, то РФ должна остаться без логистики благодаря дальнобойным ударам ВСУ.

Об этом глава государства заявил в понедельник, 21 июля, в вечернем обращении.

Глава государства сообщил, что в понедельник весь день продолжается ликвидация последствий российского удара по украинским городам и общинам.

Реклама

«Разные регионы: от Харьковщины и Сумщины до Франковска. Сильная атака была против Киева. Значительную часть „шахедов“ и ракет удалось сбить. И каждая такая волна российских ударов напоминает о двух вещах. ПВО: нужно больше систем, больше покрытия нашей страны защитой», — сказал президент.

В ночь на 21 июля Россия атаковала Украину 450 целями, удалось сбить 403 из 423 дронов и подавляющее большинство ракет, сообщили Воздушные силы.

Точного количества сбитых и обезвреженных ракет ВСУ не называют, однако известно, что Россия атаковала:

5 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 Кинжал;

4 крылатыми ракетами Калибр;

1 крылатой ракетой Искандер-К;

14 крылатыми ракетами Х-101;

423 дронами ( шахедами и БПЛА-имитаторами).

Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в трех локациях, а также падение сбитых дронов — на 12 локациях.

Россияне совершили 12 ударов по Харькову, возник пожар. Ивано-Франковск подвергся самой масштабной атаке с начала войны, в трех селах громады повреждена инфраструктура.

В Киеве в результате атаки погиб по меньшей мере один человек, еще девять получили ранения, среди них — ребенок.

Последствия обстрелов зафиксированы по меньшей мере в семи районах столицы: Дарницком, Шевченковском, Днепровском, Соломенском, Оболонском, Святошинском и Голосеевском. Повреждены жилые дома, детский сад, супермаркет, складские помещения, а также станция метро Лукьяновская, которая временно прекращала работу.