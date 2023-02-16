К годовщине вторжения россияне готовят новую массированную атаку — Подоляк 16 февраля, 22:17 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Советник главы ОП Михаил Подоляк убежден, что оккупанты готовят массированную атаку к годовщине российского вторжения в Украину, 24 февраля.

В интервью 24 каналу Подоляк сообщил, что россияне экономят ракеты, поскольку не могут производить их в необходимом количестве.

«На 24 февраля они попытаются накопить тот объем, который всегда используют для массированного 3-волнового каскада, и показать, что у них еще порох в пороховницах», — заявил он.

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По его мнению, до этого россияне попытаются использовать воздушные шары с отражателямидля того, чтобы нагрузить украинскую систему ПВО.

В ночь на 16 февраля РФ осуществила очередную массированную атаку на Украину, выпустив 32 ракеты морского и воздушного базирования, среди них были Калибры.

Силам украинской ПВО удалось сбить 16 ракет.

Накануне российские оккупанты запустили воздушные шары, вероятно, чтобы истощить украинскую ПВО и провести разведку. Шесть таких целей было зафиксировано над Киевом.