Маси Найем подал заявление на Луценко за разглашение сведений по делу Гандзюк Сегодня, 13:59 301 Цей матеріал також доступний українською По словам Найема, заявления Луценко могут послужить сигналом для причастных лиц

Юрист Маси Найем подал в Государственное бюро расследований заявление на главу ГПУ Юрия Луценко за разглашение сведений досудебного расследования по делу Катерины Гандзюк.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующий документ.

По словам Найема, действия генпрокурора могут привести к негативным последствиям для расследования, и предусмотрены ч. 2 статьи 387 УК Украины (штраф, исправительные работы или арест до шести месяцев).

"Публичное объявление о намерении сообщить определенным лицам о подозрении может дать четкий сигнал таким лицам о том, что им следует предпринять определенные действия для избежания применения к ним соответствующих процессуальных действий. Такой же эффект будет иметь и объявления вероятного мотива убийства и сообщения о том, что именно такой мотив выводит следствие на имя вероятного заказчика", - заявил юрист.

Отметим, речь идет, вероятно, о заявлении Луценко о том, что в деле Гандзюк объявили подозрение еще одному фигуранту. По словам генпрокурора, фамилия нового подозреваемого - Левин, и ранее он уже был судим за организацию убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области.

Напомним, нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двоих мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Еще одного - отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Позже стало известно, что одним из фигурантов дела является помощник народного депутата от БПП Игорь Павловский.

Гандзюк скончалась от полученных ожогов 4 ноября.