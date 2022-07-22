«Не стою над картой и не указываю военным». Нардеп Безуглая опровергла, что участвовала в командовании войсками на востоке 22 июля, 19:19 «Слуга народа» Марьяна Безуглая на фронте (Фото:Янина Соколова / Facebook)

Народный депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая заявила, что находилась на фронте во время боев за Северодонецк и Лисичанск как представительница парламента и проверяла обеспечение защитников Украины.

В интервью изданию Бабель, опубликованному в пятницу, 22 июля, Безуглая сказала, что «не стоит над картой и не указывает военным, что именно здесь надо наступать».



Видео дня

«Было два фото, одно — я сижу с мобильным телефоном, а другое — я сижу спиной в кресле. Невероятная новость, наверное, только потому, что я в военной форме. Я надеваю ее на востоке, потому что это элементарный момент безопасности. У меня нет знаков, где написано Верховная Рада Украины. Это просто мультикам, это удобно и не выделяет тебя на общем фоне, где, например, ты стоишь, а россияне тебя видят, потому что это позиции», — объяснила она.

По словам нардепа, она демонстрировала военным на фронте, что парламент с ними и разделяет часть риска. Безуглая сообщила, что нужно было проверить обеспеченность, наличие у военных средств защиты, лекарств, коммуникацию между военными и командующими. Также нардеп общалась с командирами по поводу поставок западного вооружения, его количества и того, что нужно бойцам.

«Сейчас комитет [по нацбезопасности, обороне и разведке] прорабатывает пакетные изменения как следствие того, что мы увидели во время войны. Их нужно подавать очень осторожно, чтобы не было негативных последствий. А узнать информацию, действительно ли работает законодательство, что не работает, какие идеи у военных, можно именно на местах», — сказала Безуглая.

В начале июня журналисты Янина Соколова и Юрий Бутусов сообщили, что Марьяна Безуглая находится в командном пункте ВСУ на одном из участков фронта на востоке Украины и принимает участие в постановке боевых задач командирам подразделений.

За пять месяцев Россия потратила свой 10-летний военный потенциал – Алексей Мельник https://www.youtube.com/embed/gZ4LGsJ-tG8

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.