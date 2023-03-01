«Недопустимое поведение». Действия Безуглой представляли угрозу национальной безопасности, а Левочкина — нет — интервью NV с Вениславским 1 марта, 18:00 Эксклюзив NV Федор Вениславский (Фото:Верховная Рада Украины)

Нардеп Федор Вениславский считает, что поведение его коллеги по Комитету парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а заодно и по партии Слуга народа Марьяны Безуглой недопустимо, а ее пребывание в Комитете может представлять угрозу национальной безопасности.

В отличие от нардепа из ОПЗЖ Сергея Левочкина говорит Вениславский, который после года полномасштабной войны с Россией также является членом этого же Комитета.

Что сделала Безуглая и почему Вениславский хочет ее исключить из Комитета, он рассказал в интервью Radio NV.

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— 28 февраля вы на ноги подняли пространство в соцсетях. Люди, которые следят за деятельностью Комитета обороны и разведки, были озадачены новостью о том, что в Верховной Раде предлагают исключить Марьяну Безуглую из состава Комитета. Насколько я понимаю, инициатива принадлежит вам. А почему вы хотите исключить коллегу из комитета? Что она сделала?

— Совершенно верно. Я зарегистрировал проект постановления об изменении количественного, персонального состава комитетов Верховной Рады Украины по мотивам необходимости исключения госпожи Безуглой из состава Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Основанием для такого моего решения стало одно из заседаний комитета. Оно прошло в онлайн-режиме, есть видео- и аудиозапись. 16 февраля этого года мы рассматривали проект закона №4210 об изменении в организации Вооруженных сил, других составляющих безопасности и обороны. И госпожа Безуглая на заседании Комитета для всех народных депутатов, членов комитета сказала, что этот законопроект ею лично согласован с несколькими органами государственной власти, в том числе с Главным управлением разведки.

Но после заседания я выяснил, что с теми, о ком она уверяла, что было произведено согласование, никакого согласования не было, это во-первых.

Во-вторых, в прошлый четверг, 23 февраля, мы снова проводили заседание Комитета и на нем я при всех народных депутатах предупредил госпожу Безуглую, что такой вариант поведения народного депутата неприемлем и недопустим. Потому что введение в заблуждение народных депутатов — это вообще уголовная ответственность — предоставление заведомо недостоверной информации. Кроме того, когда народный депутат пытается путем манипулирования информацией заставить голосовать так или иначе своих коллег, это вряд ли можно считать допустимой моделью поведения.

Но самое главное, что вечером в четверг Комитет получил письмо от Главного управления разведки, где были абсолютно опровергнуты все слова госпожи Безуглой о согласовании этого законопроекта, поскольку Главное управление разведки выступало против его принятия. У нас есть факт документального подтверждения предоставления членом Комитета, народным депутатом заведомо недостоверных данных, ложной информации. Считаю, что это в условиях войны может иметь очень негативные последствия. Тем более, учитывая те чувствительные вопросы для безопасности и обороны государства, которые рассматривает комитет.

Поэтому я считаю, что такая деятельность, такое поведение г-жи Безуглой недопустимо и поэтому ее пребывание в комитете может представлять угрозу национальной безопасности.

— Как все серьезно, господин Федор. Хочу сказать, что депутаты очень часто демонстрируют недопустимое поведение, не только в вашем комитете, но и вообще, если бы вы так придирчиво ко всем относились…