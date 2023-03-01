Законопроект преткновения. Вениславский обвиняет Безуглую в действиях, угрожающих национальной безопасности. Что она отвечает — интервью 1 марта, 19:33 Эксклюзив NV Марьяна Безуглая (Фото:Марьяна Безуглая / Facebook)

Нардеп Федор Вениславский обвиняет свою коллегу по партии Слуга народа и Комитету Верховной Рады по нацбезопасности Марьяну Безуглую в том, что она совершила действия, представляющие угрозу национальной безопасности.

Свою позицию Вениславский подробно объяснил в интервью Radio NV. Через несколько часов после него в эфире появилась и Безуглая, но разговор с ней сложился значительно короче, чем ожидалось.

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Публикуем полный текст общения Марьяны Безуглой и Алексея Тарасова.

— Есть законопроект № 4210. Из того, что мы понимаем, его принятие будет означать, что министром обороны могут назначать именно военного человека. Это может происходить во время военного положения. Почему этот закон важен именно сейчас? Это связано именно с происходящим в Минобороны?

— 4210 — законопроект не о военном министре обороны. Это огромный проект по демократическому, гражданскому надзору и контролю.

Сейчас объясню, как можно коррелировать эти вопросы: по военному министру и демократический, гражданскийу надзор. Это также роль Министерства обороны, роль Вооруженных сил, обязанности главнокомандующего, министра, начальника Генерального штаба, права, возможности — вопрос того, как вообще эта система между собой взаимодействует, коррелирует и создается среда для надлежащего принятия решений, в частности применения Вооруженных сил.

По поводу правки, что дает возможность министру быть военным именно в условиях военного положения. В рабочей группе мы ее уже сняли. Это было одно из предложений, которое обсуждали. Тем не менее, этот законопроект готовится именно ко второму чтению и, соответственно, к заседанию Комитета. Этого предложения уже не будет.

— Или это стало просто неактуальным, потому что принято решение, что Алексей Резников будет оставаться министром обороны? Помним, что были обсуждения о его отставке. Более того, были анонсы — Резников не будет занимать этот пост, а его может занять Кирилл Буданов. Логика в том, что эта поправка утратила актуальность?

— Я бы так не сказала, поскольку президент своим указом дал возможность именно в условиях военного положения в формате временного замещения должностей назначить первым замминистра обороны военного. То есть это было реализовано через указ.

Но мы не будем менять эту норму, по крайней мере, такой сейчас процесс в рабочей группе, непосредственно в законе о национальной безопасности.

А норма о первом заместителе, напомню, точно такая же, что и о министре обороны. Поэтому я бы в полной мере это не совмещала.

У нас президент сейчас, в условиях военного положения, верховный главнокомандующий. Если будет неотложная потребность, он всегда может издать указ, найти решение, а дальше уже будем ориентироваться по ситуации.

Сейчас больше даже комментировать не вижу смысла, потому что давайте разграничивать институционную работу над имеющим более широкое значение законопроектом, в частности, как я отмечала, это и о функционировании Вооруженных сил, о роли Министерства обороны для Вооруженных сил. И там отдельные те или иные эпизоды, которые возникают.

— Как вы лично поняли эту ситуацию вокруг г-на Резникова? После того, как возник скандал по поводу возможной коррупции в Минобороны, стали говорить, и вы также анонсировали то, что г-н Резников не будет возглавлять Министерство. Затем эту информацию опровергли — буквально на следующий день. Как вы поняли эту ситуацию? Я, конечно, спрашиваю у вас, как у народного депутата, как у члена комитета по Нацбезопасности.

— Эта информация не была опровергнута. Это был, опять же, процесс принятия решений, в частности, у нас было заседание фракции. Поэтому свидетелей около 150 человек, не меньше.

Когда говорили об этом нашем интервью, нашем разговоре, мы обсуждали, что будем касаться разных измерений работы Комитета. Пока несколько минут мы говорим только о правке военного министра. Я думаю, что я уже ответила.

— Законопроект № 4210 рассматривался на Комитете. Недавно у моих коллег был в эфире Федор Вениславский. Это человек, который говорит, что хочет исключить вас из этого Комитета. Я думаю, что это о работе Комитета. Более того, мы считаем, что правильно предоставить вам возможность это прокомментировать. Вениславский утверждает, что…

— Простите, дайте мне слово. Договариваясь об интервью, я сразу отметила, что не буду комментировать больше, чем я прокомментировала у себя на странице. Я не хочу комментировать действия коллег, к тому же когда это действия коллеги из партии, к которой я принадлежу.

Какие у него мотивы, что именно… Просто не хочу этого негатива, не хочу додумывать и больше комментировать. Это я сразу отметила, когда мы договаривались об интервью.

Я рада буду говорить дальше о работе Комитета. И не тратить время на разные додумывания, какие же там мотивы у коллеги. Какие у него есть мотивы? Не знаю. Все, что могла объяснить, объяснила у себя в соцсетях. Все.

— Г-н Вениславский утверждает, что якобы вы сказали, что этот законопроект № 4210 вы утвердили с разными органами власти, в том числе с ГУР. Он говорит, что это оказалось неправдой. Он обвиняет вас в распространении заведомо недостоверных данных. Вы можете это не комментировать, имеете полное право не делать этого. Но тот факт, что вас могут исключить из Комитета, влияет на его работу, я считаю. Насколько велика угроза того, что это произойдет?

На этом вопросе Марьяна Безуглая прекратила интервью.

Видеоверсия интервью NV с Федором Вениславским: