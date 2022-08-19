«Пока Европа будет занята собой». Когда Зеленский может встретиться с Путиным и что обострит противостояние осенью. Интервью с Мартыненко 19 августа, 21:49 Эксклюзив НВ Александр Мартыненко (Фото:Дмитрий Ларин/Украинская правда)

Генеральный директор Интерфакс-Украина Александр Мартыненко в интервью Радио НВ рассказал, какие события осени могут еще больше усугубить ситуацию между Украиной и Россией, а также о том, где президент Владимир Зеленский и диктатор Владимир Путин могут встретиться уже в ноябре.

— Хотел бы начать с вами говорить с той публикации в The Washington Post. Сейчас разделились люди на тех, кто говорит, что Зеленский был во всем прав, и тех, кто считает, что Зеленский нас всех предал. Например, президент Украины заявил о том, что если бы он предупредил, что нас ждет большая война, мы должны готовиться, то «в середине страны была бы политическая война». Вы понимаете, о чем он здесь говорит? Война между партией Слуга народа и Европейской Солидарностью? Или речь идет о той кампании с каналов Ахметова — Аваков, Разумков, Гордон и так далее? Как вы это поняли?

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— Не пытаюсь понять каждое слово, запечатленное в этом интервью. Я могу сказать единственное. Практически все, о чем говорилось в этом интервью, Зеленский говорил и раньше. Единственное, другими словами. Например, в интервью журналу The Economist месяца два или три назад.

Поднялась такая шумиха, потому что на этот раз он нашел несколько другие слова — несколько резкие и не до конца продуманные. Это верно. Но суть в том, что на самом деле мы все понимаем, что происходило, — все, кто следил за этими процессами с прошлой осени.

Были предупреждения американской разведки, которая не безгрешна. И мы все это прекрасно знаем. И кстати, в статье The Washington Post, не в интервью, говорится, что европейские партнеры США, услышав и увидев эти прогнозы американской разведки, вспомнили об Афганистане, о том, что разведка там ошиблась. И допускали, что и в этот раз они могли ошибиться.

— В том числе и об Ираке…

— Последнее — это был Афганистан. И потому все эти постоянные предупреждения, звучавшие с ноября… Я, например, вспоминаю прогноз американской разведки, что вторжение с большой долей вероятности состоится до конца 2021 года. Потом это был январь. Потом была середина февраля и так далее. Все предупреждения были.

Вся история о предупреждении, что «все бы уехали, если бы их предупредили», думаю, что мы подгоняем все свои мысли и действия, учитывая, что уже произошло, а не перенести себя в то время. Никто, я думаю, на самом деле не поверил бы; никто бы не уехал, сказали бы, что власть лжет. А то, что не были проведены подготовительные работы, мы будем разбираться действительно потом. Должно быть задействовано большое количество людей и в армии, и в местных администрациях. Что они делали, кто из них делал? Я думаю, что этот разбор действительно будет, но после войны.

— Насколько эта тема будет разделять общество дальше? Кто может этим воспользоваться?

— Кто может воспользоваться — риторический вопрос, потому что всем понятно, кто враг. Чем больше этих разговоров во время войны, кто неправильно что-то там сделал, [тем больше], конечно, пользуется этим РФ и больше никто. Возможно, еще некоторые люди, живущие в стране, а им хочется быстренько провести выборы в ближайшие месяцы, а то и годы.

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