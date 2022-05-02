«Трусливые варвары». Российские военные бросали своих раненых, чтобы вынести стиральные машинки — Зеленский 2 мая, 09:46 Цей матеріал також доступний українською Зеленский назвал российских оккупантов трусливыми варварами (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих эмоциях после увиденного в населенных пунктах под Киевом и назвал российских военных «трусливыми варварами».

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«Чувствовал боль, чувствовал ненависть, чувствовал желание мести. Это первое чувство, потом спадает такая злая эмоция и приходит непонимание. Как можно так относиться к людям, в целом к ​​человечеству? Даже если они считают нас врагом, то при чем здесь гражданские люди, если ты считаешь врагом войско?» — сказал он в интервью австралийскому телеканалу Nine Network.

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Зеленский также добавил, что не понимает, как можно оставлять своих солдат в условиях войны.

«А как ты оставил своих? Каким бы ты ни был, и кого бы ты ни считал врагом, а как же ты бросил своих? Мы для вас враг — ок, а он кто тебе? Они их не хоронили, они и своих раненых не забирали, они бежали. Вся эта смешанная реакция от ненависти, непонимания и от того, что ты понимаешь, что это просто трусливые варвары. Именно такое словосочетание. Они бросали своих людей, чтобы вынести стиральные машинки из домов, телефоны, какую-то одежду и бросали своих раненых людей», — резюмировал украинский президент.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Российские военные также грабили дома мирных жителей украинских городов, вывозя с собой бытовую технику и личные вещи украинцев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.



Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.



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