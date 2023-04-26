Границы 1991 года и вступление в НАТО. В Конгрессе представили резолюцию Об условиях победы Украины — Маркарова 26 апреля, 05:21 Представление позиции Конгресса (Фото:Оксана Маркарова/Facebook)

Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что на Капитолийском холме представили резолюцию по позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины.

Брифинг провели глава Хельсинкской комиссии США конгрессмен Вилсон от Республиканской партии, сопредседатель комиссии Коэн и сопредседатель Конгрессового Украинского кокуса Каптур от демократов.

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В резолюции говорится:

1) политика Соединенных Штатов состоит в том, чтобы Украина победила вторжение ( РФ) и восстановила свои международно признанные границы 1991 года;

РФ) и восстановила свои международно признанные границы 1991 года; 2) считает, что мир после Победы Украины должен быть обеспечен путем интеграции Украины в НАТО и других евроатлантических институтов, что соответствует долгосрочной политике Соединенных Штатов;

3) заявляет, что Соединенные Штаты должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать:

а) выплату РФ репараций Украине;

б) помощь мирового сообщества в восстановлении Украины;

в) привлечение руководства РФ к ответственности за эту захватническую войну;

г) восстановить справедливость для жертв преступлений, совершаемых РФ во время ее вторжения.