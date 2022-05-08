Защитники Мариуполя дали пресс-конференцию о ситуации на Азовстали, обороне города и шансах эвакуировать военных — главное 8 мая, 18:36 Цей матеріал також доступний українською Защитники Мариуполя дали пресс-конференцию из Азовстали (Фото:Скриншот по трансляции)

Заместитель командира полка Азов Святослав Калина Паламар и офицер управления разведки Илья Самойленко дали брифинг с мариупольского завода Азовсталь, который продолжают защищать украинские бойцы.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Собрали главное с пресс-конференции защитников Мариуполя.

О ситуации на Азовстали



Святослав Паламар: По состоянию на сейчас ведутся интенсивные обстрелы. Только за ночь мы насчитали 25 вылетов, в том числе трех стратегических бомбардировщиков. Работает ствольная артиллерия, работают танки, минометы, снайперы, пехота пытается штурмовать.

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Об эвакуации гражданских



С.П.: За последние три дня были эвакуированы гражданские с завода Азовсталь. Всех ли эвакуировали? Мы не можем сказать, поскольку ни одна международная организация или украинские политики не приехали на завод, нет специальной техники, чтобы разобрать завалы. Очень жаль, что это все происходит в подавляющем большинстве такими резкими словами о том, что «нам удалось», «мы все сделали», «приказ выполнен» и так далее. Я подчеркиваю, что буквально два дня назад во время режима тишины погибли трое наших военнослужащих и ранены шестеро. Такова цена эвакуации гражданских с территории завода

Палмар обвинил некоторых политиков в цинизме и призвал к «резким действиям» для эвакуации раненых.

С.П.: И очень жаль, что у некоторых политиков нет такта, а есть только цинизм — цинизм, что это успешная операция по эвакуации гражданских. Я хочу сказать, что на территории завода есть множество погибших как гражданских, так и военных. Из Мариуполя не эвакуированы десятки тысяч граждан, погибших в результате агрессии войск РФ. Мы 2,5 месяца просим весь мир эвакуировать гражданских, и только сейчас нам удалось пару сотен гражданских эвакуировать. А еще множество гражданских эвакуировано на территорию подконтрольную России и в целом в РФ. Это радость через слезы, потому что до конца работа не сделана. Мы благодарим за то, что в принципе удалось договориться, мы благодарим международные организации, которые вмешались, но мы ждем дальнейших действий. Мы ждем резких действий по реальному режиму прекращения огня.

О раненых военных



С.П.: У нас остается много военнослужащих раненых, о которых мы просим, мы кричим, чтобы оказали помощь. Им необходимо предоставить возможность эвакуироваться сначала.

Мы не за слова здесь, а за народ Украины. Мы выполняем свой воинский долг, нам не нужно похвалы. Нам нужна справедливость. Мы всегда будем бороться, пока живы, за справедливость, за то, чтобы увезти гражданских и раненых военных.

О блокаде Мариуполя



Илья Самойленко: Захват Мариуполя происходит в последние 2,5 месяца. Ситуация такова, какую раньше никогда не видели в военной истории. Такая осада и такой захват происходит так долго, такого еще не было в истории, с таким количеством жертв среди военных врага, да и значительных потерь среди мирного населения. Наиболее разбивает мне сердце то, что происходит эвакуация небольших групп. Политики отмечают небольшие победы — эвакуацию нескольких десятков и сотен людей, в то же время более 25 тысяч человек были убиты российской армией.

О героизме

И.С.: Мы военные и у нас есть своя работа, свои обязанности. Наша обязанность защитить собственную семью, собственное государство, собственных людей, людей нашего государства. Это наш приоритет, который выше нашей жизни. Наш долг — физический и моральный.

Мы уважаем, понимаем политиков и других людей, выполняющих свою работу. У них есть свои приоритеты и мы понимаем, что у политиков есть свои рейтинги, карьерные пути, национальные приоритеты. Но мы знаем правду. Правда в том, что мы уникальны. Никто не ожидал, что мы так долго простоим. И мы все еще стоим. Наше правительство, собственно, ему не удалось защитить Мариуполь, не удалось подготовить защиту Мариуполя.

Многие нас называют героями. На самом деле, мы выполняем свою работу. Героизм возникает, когда терпит неудачу планирование и организация Многие считают, что мы живые герои. Преимущественно так оно и есть. Живые герои ходят рядом со мной. Многие люди отдали свои жизни за город, за государство, за людей Украины. И это и есть наш высочайший приоритет.

О саботированной подготовке обороны Мариуполя

Мы могли бы легко отступить от Мариуполя, когда началось оцепление города, мы решили все равно здесь стоять и защищать его. У нас был приказ защищать Мариуполь. Но у нас не было приказа полностью взять на себя командование обороны Мариуполя. Мы видели, что ситуация становится критической, решили остаться здесь, чтобы защищать Мариуполь. Это решение было принято, потому что больше никто на него не смог.

Проблема в том, что многие представители власти саботировали оборону Украины на протяжении последних нескольких лет. Я бы сказал восемь лет. Эта война началась не в феврале, не 24 февраля. И мы постоянно это подчеркиваем.

Наша подготовка была саботирована официальными лицами, бюрократами, правительством. Просто нам мешали готовиться к обороне. Потому что мы знали, что большая война с Россией надвигается. И мы были готовы, по крайней мере, на столько это могли — проводилась профессиональная подготовка, собиралась амуниция. Мы не получили ни одного Джавелина, ни нового оружия, нового транспортного средства.

О потерях оккупантов

И.С.: Мы убили 2,5 тысячи российских военных и еще 5 тысяч ранили [за период с 24 февраля по 15 мая] — это более 15% военных потерь их армии. Мы также уничтожили более 60 танков и 30 повредили — это 10% их потерь. А также уничтожили 10% артиллерийских систем оккупантов.

На Мариуполь пришлось около 50% всех бомбардировок. Были дни, когда на Мариуполь сбрасывали более 150 авиабомб. И мы получили ноль поддержки. Ни воздушной помощи, ни наземной, ни артиллерийской поддержки. Мы фактически были брошены на произвол судьбы.

Никто не ожидал, что мы столько продержимся. Потому что наши прогнозы были очень темными. Думали, что российская армия всех преодолеет, но ВСУ выстояли.



О количестве гражданских и военных на Азовстали



И.С.: [О военных] это очень чувствительный вопрос. Я не могу подвергать свое подразделение опасности.

Об обвинениях в «использовании гражданских как живого щита»

И.С.: Все эти обвинения — это нормально, если вы думаете как русский солдат. Но если посмотреть со стороны гражданского человека, ставшего свидетелем всех ужасов, причиненных российской армией, то они нашли убежище здесь за нашей линией обороны, внутри завода Азовсталь. Многие остались в Мариуполе пока мы держали линию обороны еще за городом. Но пока мы держали оборону за пределами города, российская армия все равно стреляла и бомбила в середину города.

Про гражданских на Азовстали

И.С.: Внутри завода было несколько тысяч гражданских. Люди сбежали из города и нашли убежище на заводе. Гражданские для военных — ограничивающий фактор. Если бы здесь не было гражданских, то город был бы просто полем боя. Но мы защищали их, потому что это наша обязанность. Мы разместили их в бункерах подальше от наших позиций. Мы оказывали им медицинскую помощь, еду, воду — делились всеми имеющимися ресурсами. И люди, скрывавшиеся в бункерах Азовстали, мы пытались переместить их как можно дальше от военных позиций. Но российские бомбы не избегают гражданских. Их стратегия бомбардировок была проста: они просто бомбили, а затем танками разрушали здания.

О шансах для военных в Мариуполе

Защитники заблокированного Мариуполя имеют четыре варианта действий, но единственно приемлемым является продолжить борьбу, сказал Самойленко.

И.С.: Первый вариант: можно отложить оружие и ждать конца: это будет медленная смерть от голода или скорая — от бомб.

Второй вариант: можно попытаться сбежать, как трус. Думать только о собственной жизни, а не об обязанностях и присяге. Именно такое произошло с командиром морпехов 36-й бригады Владимиром Баранюком: он отказался выполнять приказ и попытался скрыться из города с небольшой группой работающих танков и бронированных машин и боеприпасов [впоследствии он был взят в плен]. Ситуация здесь такова, что мы в 100 километрах от наших основных позиций, поэтому здесь нельзя прорваться. Такой вариант прежде всего — это большой стыд. Второе, это может привести к смерти, потому что один человек умер при такой попытке.

Третий вариант: можно просто сдаться. Четвертый вариант, единственный способ, гарантирующий вам жизнь и вам не будет стыдно — это стоять и бороться.

Он добавил, что военные на Азовстали имееют приказ держать оборону. Бойцы будут «стоять столько, сколько нужно».

И.С.: У нас нет страха. Он пропал. Каждый день, каждая минута могут быть последними, так что страха нет. Не так тяжело жить без страха.

О варианте сдаться в плен

Самойленко сказал, что полк Азов не рассматривает вариант сдачи в плен россиянам, потому что это будет «подарок» для оккупантов. Также он объясняет, что плен будет означать для азовцев смерть.



И.С.: Мы все это время знали, что полк Азов не имеет высоких шансов на выживание, если нас возьмут в плен, сдаться для нас — неприемлемо. Мы не можем совершить такой подарок врагу. Каждый человек, плененный, это ресурс политического и военного давления, чтобы повысить уровень переговоров и позиций, которые мы можем оставить на политической сцене.

Он рассказал, что 25 апреля россияне взяли в плен одного азовца с позывным «Дэн». Его использовали в пропаганде, затем задушили. Мать этого бойца получила от россиян фото своего мертвого сына.



И.С.: Один из наших солдат в 20-х числах апреля был захвачен в плен во время боя. Он был без сознания. Затем российская пропаганда публиковала видео о том, что украинские солдаты сдают оружие, а затем мать получила сообщение о его смерти.

Он также добавил, что украинские бойцы пленили несколько российских военных, которых впоследствии обменяли.

Об эвакуации военных

И.С.: Мы можем быть только эвакуированы, потому что мы уже потратили все наши ресурсы для эффективной обороны. У нас все еще есть провизия, вода и оружие, в частности артиллерия, но мы не можем его использовать, потому что мы близко к городу. Но все наши ресурсы ограничены, мы не получали обновления ресурсов. Мы будем бороться к лучшему разрешению ситуации.

Об эвакуации раненых и медиков

И.С.: Если политики смогут обеспечить им безопасность, это хорошо. Медики истощены. Они герои, они делали поистине невозможные вещи. Если медиков эвакуируют с завода, военные будут ограничены в получении медицинской помощи.

По его словам, 95% бойцов, которые были эвакуированы в полевой госпиталь на Азовстали, выжили, благодаря сноровке медиков. Но сейчас они все равно умирают из-за отсутствия лекарств и соответствующих условий.

И.С.: У нас есть несколько сотен раненых людей. У нас много раненых людей, которых мы не можем оставить здесь, они заслуживают надлежащей поддержки и лечения. Мы не оставим никого. Мы оказываем необходимую помощь, но у нас много раненых солдат, которые должны быть эвакуированы.



О том, кто мог бы помочь Мариуполю

И.С.: Международная огласка стала настолько большой, что сейчас очень много петиций и заявлений по поводу нашего спасения. Многие хотят помочь, но они не знают как. Вмешаться могла бы любая страна, только не Россия и не поддерживающая Россию. Любая страна, у которой достаточно мужества вмешаться и остановить Россию, это было бы хорошо для нас.

Военный отметил, что какие-либо переговоры с Россией не работают.

Хочу обратить внимание на то, что политики сейчас пытаются договориться с этими животными, варварами — российской армией. Забыв, что эти люди делают из Украины сейчас, что они пришли уничтожать. Наша главная цель — уничтожить угрозу. Поэтому нам необходима поддержка всего мира, свободного мира. Потому что мы защищаем сейчас и его. Мы боремся за свободный мир. Потому что российские аппетиты только растут, и если они раздавят нас, украинскую оборону, все пойдет прахом. Они пойдут дальше — пойдут в Польшу, страны Балтии, возможно, еще дальше.

О связи с командованием и семьями

И.С.: У нас есть связь с командованием и приказ держать оборону. Большинство из нас связано с нашими семьями. Мы восхищаемся их поддержкой и очень любим их, они показывают свою любовь к нам. Однажды мы встретимся с нашими родными, женами и друзьями и будем праздновать победу, но мы до тех пор должны бороться за нашу победу.

О том, что дает поддержку

И.С.: Вы знаете, что станет самой большой поддержкой? Если наш главнокомандующий не допустит ошибок при обороне южных регионов. Я имею в виду Херсон, Бердянск, Мелитополь.

Военный отметил, что именно российская оккупация этих городов сегодня является основной проблемой для защитников Мариуполя.

Что происходит в Мариуполе



Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже более двух месяцев. Действия российских военных повлекли за собой масштабную гуманитарную катастрофу в Мариуполе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. В результате там погибли более 25 тысяч жителей.

Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях и свозя их в братские могилы. Часть мариупольцев вывозят на территорию ОРДО или в Россию, заставляя проходить через фильтрационные лагеря.



Город продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки и нацполиция. В настоящее время они окружены на территории завода Азовсталь, но продолжают борьбу с оккупантами.

Кроме украинских военных на заводе находились жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода. Российская сторона долгое время отказывалась открыть коридор для эвакуации гражданских. Наконец, при поддержке ООН 1 мая началась эвакуация гражданских, которые скрывались в бомбоубежищах завода. 7 мая украинские власти сообщили, что с завода удалось эвакуировать всех женщин, детей и пожилых людей. Во время последнего этапа эвакуации россияне убили троих украинских военных, которые помогали гражданским покинуть территорию завода.

4 мая войска РФ прорвались на территорию Азовстали, несмотря на заявления России, что завод решили осаждать, а не штурмовать. Между украинскими бойцами и оккупантами продолжаются тяжелые бои.

Защитники Мариуполя неоднократно обращались к украинским властям и мировому сообществу, отмечая, что у бойцов есть проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами. Исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский 27 апреля рассказывал, что на заводе более 600 раненых военных. Защитники Мариуполя готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав с собой раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции).

7 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке эвакуации из Азовстали раненых и медиков.

Активисты и ряд неправительственных организаций создали петицию ООН и лидерам стран мира с призывом спасти украинских бойцов и гражданских с завода Азовсталь, применив процедуру экстрадиции.

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