Зеленский попросил генсека ООН помочь эвакуировать раненых с Азовстали 5 мая, 00:07 Цей матеріал також доступний українською Антониу Гутерреш и Владимир Зеленский в Киеве, 28 апреля 2022 года (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем и попросил помочь эвакуировать всех раненых с завода Азовсталь в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский поблагодарил Гутерреша за его усилия по эвакуации мирных жителей с Азовстали. Глава государства рассказал, что во время первого этапа эвакуационной операции с завода, который постоянно обстреливают российские оккупанты, удалось вывезти 121 человека. Президент выразил надежду на то, что эвакуация продолжится, и поблагодарил за помощь ООН и Международный комитет Красного Креста.



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Зеленский также попросил Гутерреша посодействовать в вывозе с Азовстали всех раненых:

«Под угрозой — жизнь остающихся там людей. Для нас важен каждый и каждая. Просим вашего содействия в их спасении».

Вечером 4 мая вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в рамках мариупольского гуманитарного коридора эвакуировали еще 344 человека. Среди них — женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки, которые прибыли в Запорожье. Вице-премьер добавила, что мариупольская гуманитарная операция продолжается.

Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация мирных жителей с завода Азовсталь, который находился под постоянными обстрелами российских оккупантов, началась. Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста. До этого российская сторона срывала эвакуацию или силой вывозила мариупольцев на оккупированные территории и в Россию.



3 мая более 100 мариупольцев с Азовстали наконец приехали в Запорожье.



Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи, более 90% зданий разрушено. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.



Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.



Защитники Мариуполя держат оборону на заводе Азовсталь и ведут бои в полном окружении. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру «extraction» («экстракции»).



Около сотни жителей Мариуполя выбрались из-под завалов Азовстали, чтобы эвакуироваться – полк Азов https://www.youtube.com/embed/2jd-38RZdQc

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