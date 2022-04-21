Зеленский — о возможности военной деблокады Мариуполя: Мы думаем об этом, но нужно оружие 21 апреля, 18:42 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский заявил, что есть два пути разблокировки Мариуполя: военный и дипломатический.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Во время совместного брифинга с премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Дании Метте Фредериксен глава государства подчеркнул, что ситуация в Мариуполе тяжелая, там заблокированы несколько тысяч военных и гражданских — в основном женщин и детей. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе заблокированы около 120 тысяч мирных жителей. Часть города захвачена российскими оккупантами, в части остаются украинские военные.



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«Разблокировка Мариуполя… возможна несколькими путями. Есть военный путь, к нему нужно готовиться, и мы готовимся, чтобы быть мощными. Тут нужна помощь наших партнеров, самим нам сложно — нужно соответствующее оружие. Но мы думаем об этом. Второй путь — дипломатический, гуманитарный, который… точно можно сделать очень быстро. Мы предложили несколько вариантов — даже не напрямую, через посредников — в формате обмена», — рассказал президент.

Зеленский заявил, что Украина готова к обмену раненых на раненых и к обмену военных. Также президент напомнил, что защитники Мариуполя не бросили погибших, и Украина рассчитывает вернуть их родителям.

18 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что российские оккупанты наносят по Азовстали удары сверхтяжелыми авиабомбами. Украинские защитники, отклонившие все ультиматумы российских войск, говорят, что комбинат практически уничтожен. В подземных укрытиях Азовстали находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных.

20 апреля глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что вместе с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком готов прибыть в Мариуполь для переговоров с российской стороной по поводу эвакуации защитников города и мирных жителей.

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта, 95% зданий разрушены российскими обстрелами. В городе нет воды, света, тепла и связи. Из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.



21 апреля российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу «отменить штурм» промышленной зоны возле завода Азовсталь в Мариуполе, назвав его «нецелесообразным». Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что убийство защитников в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией.



По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, несмотря на заявления россиян, оккупанты продолжают бомбардировку и обстрел территории Азовстали, в районе трамвайного депо идут бои.

МИД Украины подчеркивал, что ситуация на Азовстали критическая, и для мирных жителей, запертых в укрытиях на заводе, срочно необходим гуманитарный коридор.

До последнего патрона: полк Азов обороняет Мариуполь https://www.youtube.com/embed/fMK3pgqQAdE

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