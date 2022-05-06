Зеленский — о Мариуполе: Пытки голодом, бесчеловечность и жестокость российских военных 6 мая, 18:04 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский рассказал о том, как российские оккупанты пытают жителей Мариуполя, и назвал условие для прекращения переговоров с Россией.

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Выступая по видеосвязи в Королевском институте международных дел (Chatham House), глава государства сказал, что Мариуполь — это пример пыток мирных жителей голодом. Он напомнил, что ни международные организации, ни украинская сторона не могут доставить туда гуманитарную помощь из-за действий российских военных и их бесчеловечного отношения, и люди из-за жажды вынуждены пить из луж.



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«Бесчеловечность и жестокость — вот как российские военные относятся к людям. Смерть не вызвана войной. Это не боевые действия. Это пытки до смерти. Это терроризм и ненависть», — подчеркнул Зеленский.



Президент также напомнил, что весь Мариуполь полностью разрушен и что деблокада города возможна, если Украина получит необходимое оружие.

Говоря о ситуации на Азовстали, Зеленский также сказал, что, если российские оккупанты убьют людей, которых можно было обменять или эвакуировать, помочь раненым — как военным, так и гражданским, — «не думаю, что мы сможем после этого вести с ними дипломатические переговоры».

6 мая глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что из Мариуполя и с Азовстали удалось вывезти почти 500 гражданских. На 6 мая был запланирован новый этап гуманитарной операции, но российские оккупанты обстреляли эвакуационный автомобиль. В результате один боец погиб, шесть получили ранения.



Вице-премьер Ирина Верещук сообщала, что 4 мая из Мариуполя, Мангуша, Бердянская, Токмака и Васильевки удалось эвакуировать 344 человека, они уже находятся в Запорожье. 3 мая более 100 мариупольцев с Азовстали приехали в Запорожье.



Заместитель командира полка Азов Святослав Паламар заявил, что после операции по эвакуации до 200 мирных жителей по-прежнему заблокированы на заводе Азовсталь, который постоянно штурмуют и обстреливают российские оккупанты.

Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация мирных жителей с завода Азовсталь началась. Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста. До этого российская сторона срывала эвакуацию или силой вывозила мариупольцев на оккупированные территории и в Россию.



Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, разрушили более 90% зданий и создали гуманитарную катастрофу. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.



Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.



Защитники Мариуполя держат оборону на заводе Азовсталь и ведут бои в полном окружении. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру «extraction» («экстракции»).



Штурм Азовстали: Защитники держат оборону, враг применяет авиацию, артиллерию и пехоту https://www.youtube.com/embed/xuVsyHFPPtk

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