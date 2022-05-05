«Мы находим людей в Пензе». Советник мэра Мариуполя рассказал, как оккупанты превращают город в концентрационный лагерь — интервью 5 мая, 23:00 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Здание завода Азовсталь в Мариуполе, которое постоянно обстреливают российские оккупанты, 3 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты так называемой фильтрацией превращают Мариуполь в концентрационный лагерь, держа в плену тысячи человек, рассказал в эфире Радио НВ Петр Андрющенко, советник городского головы.

— Скажите, что известно о тех, кого рашисты вывозили из Мариуполя в Россию? Насколько я знаю, удалось получить определенные данные об этих людях, где они находятся, в каких условиях, как это все происходило?

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— У нас есть подтвержденные данные о нахождении в поселке Врангеля, это где-то на Находке, Приморский край, возле Владивостока. Около 300 мариупольцев там, и взрослые, и дети. Их держат в чем-то вроде общежития, обеспечивают трехкратное кормление и в принципе вся забота на этом заканчивается, потому что вещи у них только те, которые они взяли с собой; документы у них забрали, покидать это место они не могут. И их обещают в течение двух-трех недель расселить по другим, еще гораздо меньшим местам этого края. Поэтому фактически это депортация. Работы нет, работа только физическая, только неквалифицированная, а денег у людей нет, связи с ними нет. Потому что позвонить можно либо с телефона официальных лиц этого края, либо с телефона военных, что естественным образом делает невозможным контакт с Украиной и предоставление какой-либо помощи. То есть очень сложная ситуация на самом деле и очень показательная.

По другим местам мы знаем, что есть люди в Пензе, очень много людей, где-то до полутысячи, но там вообще россияне закрыли любое информационное пространство и доступ к этим людям. Мы знаем, что они там, сейчас пытаемся выяснить, где именно, в каких условиях находятся и что мы с этим дальше можем делать.

— Я так понимаю, что их еще и охраняют военные, то есть это что-то вроде лагеря?

— Фактически это так, потому что их охраняют для того, чтобы не дать к ним доступа ни журналистам, которые там есть, никому. То есть их держат в информационной блокаде, это такой нелегкий лагерь, я бы сказал, не сказать, что это концентрационный лагерь, из которого нельзя выходить — там просто и выходить некуда, потому что там поселок две улицы и это вообще край географии. Мы смотрели, самый теплый месяц у них — август, когда максимальная температура +21 градус, где там гулять — вообще непонятно.

— А какие цели преследуют оккупанты, действуя так?

— По нашему мнению, во-первых, уменьшить население Мариуполя, это вообще часть плана «денацификации», которую внедряет Россия. А с другой стороны они таким путем решают собственные вопросы: во-первых, демографический вопрос, потому что из этих регионов едут даже россияне где-то по другим регионам, потому что регион экономически депрессивный, людей нет, демографический спад и, как мы понимаем, некому работать даже на бюджетных предприятиях и выполнять определенные работы по благоустройству и т. п. , то есть простые работы. Поэтому именно это они делают путем размещения наших людей и вовлечение в этот сектор экономики. Фактически полная аналогия с гастарбайтерами нацистского режима, нацистской Германии, так же в принципе происходит.

— Это был предварительный план Кремля касательно этих территорий? У нас есть доказательства этого?

— Доказательств у нас нет, мы не разведка, но аналитические выводы говорят именно об этом. И то, что мы наблюдаем по Мариуполю, в принципе тенденция именно такова. Более 40 тысяч человек вывезти по экономически депрессивным регионам — это точно не о заботе. И везде мы видим одну и ту же тенденцию. То есть лишение документов, лишение фактически права выезда на ближайшие по меньшей мере год-два, и перемещение даже внутри России; размещение в беднейших поселках и привлечение к неквалифицированным или бюджетным работам. Потому у нас не может быть в принципе иного итога. И учитывая, как это быстро двигается и как это организовано, можно говорить, что это было продумано еще до оккупации той части Украины, которая сейчас оккупирована заново.

— Скажите, что известно сейчас о Мариуполе, как там сейчас находятся жители? Сколько их, как они живут? Есть какая-то информация о том, как действуют оккупанты?

— Информация, конечно, есть, ее много. Фактически Мариуполь превращается в украинское гетто, несмотря на все те красивые видео и картинки, которые нам пытается показать пропаганда, на самом деле ситуация очень тяжелая. Люди сбиваются фактически в новые микрорайоны, где можно жить, люди полностью бесправны, над ними издеваются и относятся к ним как к скоту. Даже на улице ты не можешь находиться сейчас, если у тебя нет сразу двух бумаг: одна — о прохождении фильтрации, другая — вообще разрешение на нахождение на улице. И это очень большая проблема для людей, потому что процедуры фильтрации начинаются даже внутри города. Заработали так называемые отделы полиции, им помогают так называемые волонтеры от государства, от России, по организации фильтрации. Это то, что касается того, что фактически сейчас происходит внутри города. В городе устроены блокпосты, которые нельзя пересекать без проверки, любой тебя может остановить, опять-таки устроить проверку или арестовать.

У нас уже есть вообще вопиющие случаи: целые микрорайоны частного сектора, более двух тысяч человек были вывезены в Безымянное, в так называемый фильтрационный лагерь. Сейчас они там содержатся, это исключительно мужчины, сейчас уже четвертая неделя идет. Это в реальности какая-нибудь тюрьма, потому что их удерживают в здании школы, не выпускают на улицу, только с конвоем; привлекают к работам, держат, кормят какой-то баландой трижды в день, не оказывают медицинскую помощь. Вообще все признаки какого-нибудь настоящего концентрационного лагеря. Даже сейчас буквально на днях их собирали, потому что там выстраивают дважды в день и проверяют их количество, после этого сейчас говорят, что их будут переодевать в украинскую форму и будут привлекать к параду, используя как будто пленных на 9 мая в Мариуполе. Вот так живет город на самом деле, без воды, без пищи, потому что того, что завозят, катастрофически не хватает на всех, и близко не хватает. Люди вынуждены работать за еду, разбирать завалы, убирать тела погибших из-под завалов, с улиц. Это просто ужас на самом деле.

— Скажите, пожалуйста, что известно об Азовстали? Как держатся там азовцы, есть ли какие-нибудь новости?

— Держатся, но давайте оставим комментарии по Азовстали и нашим воинам военным, это будет, пожалуй, более корректно.

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