Зеленский наградил орденом украинку Марину Вязовскую, которая получила Филдсовскую премию

13 июля, 23:27
Марина Вязовская (Фото:Vesa Moilanen/Lehtikuva via REUTERS)

Марина Вязовская (Фото:Vesa Moilanen/Lehtikuva via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в среду, 13 июля, наградил орденом За заслуги I степени украинку Марину Вязовскую, которая стала лауреатом медали Филдса.

В своем вечернем обращении глава государства напомнил, что медаль называют Нобелевской премией по математике, а Марина Вязовская стала второй женщиной, которая ее получила, за всю историю премии — с 1936 года.

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«Сегодня я хочу поблагодарить госпожу Марину. Поблагодарить не только за ее работу, за очень мощный математический результат, а еще и за то, что она помогает всем нам, всем украинцам, защищать нашу свободу и независимость. В частности, во время церемонии вручения медали Филдса на Всемирном конгрессе математиков в своей речи госпожа Марина говорила об Украине, о войне России против нашего государства, о преступлениях российских оккупантов», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что математик училась в Киеве и сейчас работает в швейцарском городе Лозанна, где возглавляет кафедру теории чисел: «И я верю, что наступит тот день, когда Марина Вязовская сможет вернуться в Украину и преподавать здесь».

https://www.youtube.com/embed/9E2Z_EPL_T4

5 июля Марина Вязовская стала лауреатом Филдсовской премии, считающейся самой престижной наградой для математиков в мире. Она предложила решение задачи об упаковке сфер в восьмимерном пространстве, которое удивило ее коллег своей простотой и краткостью и стало поводом для вручения премии Салема.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Орден Математика Филдсовская премия Владимир Зеленский Украинки Украинские женщины

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