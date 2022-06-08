«Визового режима еще нет». Данилов объяснил, почему Овсянникова смогла въехать в Украину 8 июня, 21:09 Цей матеріал також доступний українською Марина Овсянникова (Фото:Marina Ovsyannikova/via REUTERS)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинское законодательство не запрещает въезд в Украину таким людям, как бывшая сотрудница российского пропагандистского Первого канала Марина Овсянникова.

Свое мнение он выразил в комментарии Радио Свобода.



«Она посетила Украину. И что? Если бы вы не обращали на нее внимания, она бы и не посетила Украину. Если у нее есть паспорт РФ и если она женщина, она может въехать в нашу страну. У нас еще нет визового режима с РФ. Но я бы очень хотел, чтобы он у нас появился. Это было бы справедливо. Чтобы мы понимали, кто может приехать в нашу страну», — сказал он.

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Как сообщает Детектор медиа, во время пресс-конференции президента Владимира Зеленского 6 июня журналисты задали ему вопрос о приезде в Украину Овсянниковой. Глава государства уточнил: «И что она делает? Она не имеет права?». После ответа журналистов о том, что Овсянникова работала на российскую пропаганду и призывала снять санкции с россиян, Зеленский сказал:



«Вы серьезно? Вы могли бы мне раньше сказать. Я понял, что мне нужно сделать. Можно ли я не в эфире буду это делать? От вас сигнал я получил».

На 1 июня агентство Интерфакс-Украина анонсировало пресс-конференцию Марины Овсянниковой, на которой она должна была присутствовать лично. После волны возмущения в украинском обществе мероприятие отменили. 4 июня Овсянникова опубликовала в своих соцсетях видео из Одессы и назвала город «родным». В ответ на негативные комментарии украинцев она писала, что «лично ничего плохого Украине не сделала, наоборот, защищает ее» и что якобы не причастна к выпуску пропагандистских текстов на кремлевском телеканале, потому что «работала в международной редакции».

В комментарии изданию Медуза она сказала, что приехала в Украину, чтобы «помочь властям, записать интервью с Зеленским, показать Бучу и Харьков». По ее словам, она находилась в Украине с 27 по 31 мая. Овсянникова пожаловалась, что «чудом уехала» и «служба Welt эвакуировала [ее] самыми невероятными путями».

«Журналисты стали кричать, что я москалька, агент ФСБ, пропагандист, что бывших пропагандистов не бывает, что меня надо арестовать», — заявила Овсянникова.

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Овсянникова появилась в выпуске новостей Первого канала вечером 14 марта с плакатом «Нет войне! Остановите войну! Не верьте пропаганде, здесь вам врут». Также в Сети появилось ее обращение, на котором она называет полномасштабное вторжение России в Украину преступлением и говорит, что ей стыдно из-за того, что она занималась кремлевской пропагандой. После инцидента Овсянникову задержали и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Она уехала из России и была принята на работу в немецкое издание Die Welt. В своих выступлениях после протеста бывшая сотрудница пропагандистского канала выступала против "русофобии" и «коллективной ответственности» россиян за полномасштабную войну против Украины, а также призывала отменить антироссийские санкции. Позже Овсянникова писала в соцсетях, что не требует снятия санкций с РФ и считает войну «коллективной ответственностью», хотя в конце марта утверждала обратное.

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