«Визового режима еще нет». Данилов объяснил, почему Овсянникова смогла въехать в Украину

8 июня, 21:09
Цей матеріал також доступний українською
Марина Овсянникова (Фото:Marina Ovsyannikova/via REUTERS)

Марина Овсянникова (Фото:Marina Ovsyannikova/via REUTERS)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинское законодательство не запрещает въезд в Украину таким людям, как бывшая сотрудница российского пропагандистского Первого канала Марина Овсянникова.

Свое мнение он выразил в комментарии Радио Свобода.

«Она посетила Украину. И что? Если бы вы не обращали на нее внимания, она бы и не посетила Украину. Если у нее есть паспорт РФ и если она женщина, она может въехать в нашу страну. У нас еще нет визового режима с РФ. Но я бы очень хотел, чтобы он у нас появился. Это было бы справедливо. Чтобы мы понимали, кто может приехать в нашу страну», — сказал он.

Видео дня
Читайте также:
«Пусть дает показания СБУ». Почему визит Овсянниковой в Киев это лишь часть российской пропаганды — разговор со Стерненко

Как сообщает Детектор медиа, во время пресс-конференции президента Владимира Зеленского 6 июня журналисты задали ему вопрос о приезде в Украину Овсянниковой. Глава государства уточнил: «И что она делает? Она не имеет права?». После ответа журналистов о том, что Овсянникова работала на российскую пропаганду и призывала снять санкции с россиян, Зеленский сказал:

Читайте также:
Это не Путин, это Россия. Почему кровь невинных украинцев — на руках миллионов россиян, поддерживающих Путина
Читайте также:

Марина Овсянникова, российская пропагандистка (Фото:AFP) «Чтобы сказали все в лицо». Почему Интерфакс-Украина сначала согласился предоставить слово «хорошей русской» Овсянниковой, а затем передумал

«Вы серьезно? Вы могли бы мне раньше сказать. Я понял, что мне нужно сделать. Можно ли я не в эфире буду это делать? От вас сигнал я получил».

На 1 июня агентство Интерфакс-Украина анонсировало пресс-конференцию Марины Овсянниковой, на которой она должна была присутствовать лично. После волны возмущения в украинском обществе мероприятие отменили. 4 июня Овсянникова опубликовала в своих соцсетях видео из Одессы и назвала город «родным». В ответ на негативные комментарии украинцев она писала, что «лично ничего плохого Украине не сделала, наоборот, защищает ее» и что якобы не причастна к выпуску пропагандистских текстов на кремлевском телеканале, потому что «работала в международной редакции».

В комментарии изданию Медуза она сказала, что приехала в Украину, чтобы «помочь властям, записать интервью с Зеленским, показать Бучу и Харьков». По ее словам, она находилась в Украине с 27 по 31 мая. Овсянникова пожаловалась, что «чудом уехала» и «служба Welt эвакуировала [ее] самыми невероятными путями».

«Журналисты стали кричать, что я москалька, агент ФСБ, пропагандист, что бывших пропагандистов не бывает, что меня надо арестовать», — заявила Овсянникова.

Путин спросил: вы согласны, чтобы я убивал гражданских? Россияне ответили: да! – Александр Алферов

https://www.youtube.com/embed/lxnbrfoU9yg

Овсянникова появилась в выпуске новостей Первого канала вечером 14 марта с плакатом «Нет войне! Остановите войну! Не верьте пропаганде, здесь вам врут». Также в Сети появилось ее обращение, на котором она называет полномасштабное вторжение России в Украину преступлением и говорит, что ей стыдно из-за того, что она занималась кремлевской пропагандой. После инцидента Овсянникову задержали и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Читайте также:
Скандал на российском ТВ. Кто такая Марина Овсянникова и почему ее протест скорее всего — фейк

Она уехала из России и была принята на работу в немецкое издание Die Welt. В своих выступлениях после протеста бывшая сотрудница пропагандистского канала выступала против "русофобии" и «коллективной ответственности» россиян за полномасштабную войну против Украины, а также призывала отменить антироссийские санкции. Позже Овсянникова писала в соцсетях, что не требует снятия санкций с РФ и считает войну «коллективной ответственностью», хотя в конце марта утверждала обратное.

Пусть Овсянникова СБУ рассказывает, как работает российская пропаганда – Сергей Стерненко, активист

https://www.youtube.com/embed/RNN3X1GklfI
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   СНБО Граждане РФ Россияне Российская пропаганда Алексей Данилов Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X